Camiones cisterna distribuyen agua en puntos clave de Trujillo Alto

TRUJILLO ALTO – El municipio de Trujillo Alto comunica que existe un camión cisterna en la gasolinera Ecomaxx, ubicada al lado del supermercado Econo, en el barrio Saint Just, disponible para el despacho de agua.

Otro se encuentra frente a la Oficina Municipal para el Manejo de Emergencias (Complejo de Seguridad Pública) en la carretera 846 km. 1.5 para el despacho de agua.

Un tercer oasis está disponible en las Parcelas Carraízo, ubicado frente a la antigua Escuela Alejandro Tapia y Rivera.

Se solicita a los ciudadanos informar, a través de su página de Facebook, los sectores que no cuentan con el servicio de agua.

Se agradece la colaboración de la ciudadanía, mientras continúan las gestiones con la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados.​