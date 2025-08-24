Caminando en el propósito de Dios

Pastor Dr. Antonio Florido

Todos los seres humanos anhelamos saber por qué estamos aquí. En medio de los afanes diarios, los retos y las temporadas de incertidumbre, muchos se preguntan si hay un propósito más grande que simplemente “sobrevivir”. La buena noticia es que sí lo hay: Dios diseñó tu vida con intención, propósito y destino.

Caminar en el propósito de Dios no significa tener todo resuelto o tener un mapa detallado del futuro. Significa confiar en que aquel que te creó tiene un plan mayor que tus planes y que, en cada paso, incluso en los más inciertos, Él va guiando tu camino.

El profeta Jeremías escuchó de parte de Dios: “Porque yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el Señor, planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza” (Jeremías 29:11, NVI). Este versículo no es una simple frase alentadora, sino una promesa eterna para aquellos que caminan en fe.

¿Cómo caminar en ese propósito?

Busca a Dios de todo corazón: La dirección divina no se descubre con prisa. Se revela en la intimidad con Él. La oración y la meditación en su Palabra son esenciales para discernir su voluntad.

Obedece incluso cuando no entiendas: A veces Dios nos pide pasos de fe que desafían nuestra lógica. Abraham salió sin saber a dónde iba, pero su obediencia lo posicionó en la historia de la fe.

No temas al proceso: El camino hacia el propósito puede incluir quebrantos, correcciones y momentos de espera. Pero cada experiencia te forma, te moldea y te acerca al diseño de Dios para tu vida.

Sé fiel en lo pequeño: No menosprecies las pequeñas tareas, los comienzos humildes o los lugares escondidos. Dios usa lo ordinario para hacer lo extraordinario.

Hoy te animo a levantar la mirada y recordar que no eres un accidente. Estás vivo por un propósito eterno. Aun en medio de lo incierto, Dios está obrando. Él no improvisa. Caminar en su propósito es el viaje más seguro, pleno y significativo que puedes emprender.

Atrévete a decirle hoy: “Señor, guíame en tu propósito. Aunque no entienda todo, confío en Ti”. Y verás cómo cada paso, aun el más incierto, te llevará al lugar donde la paz de Dios te abraza y su voluntad se cumple en ti.