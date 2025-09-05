Cámara aprueba medida para eliminar cargo de 300 dólares a clientes con sistemas solares

SAN JUAN – La Cámara de Representantes aprobó el jueves, la Resolución Conjunta 193, que ordena a LUMA Energy cesar de inmediato el cobro de 300 dólares por concepto de estudios suplementarios y mejoras a la red en sistemas de energía solar de hasta 25 kilovatios.

“En la Cámara de Representantes colocamos la acción donde empeñamos la palabra con el Pueblo. Desde el principio hemos estado en contra del cargo de 300 dólares y hoy, en un esfuerzo tripartita, aprobamos la Resolución Conjunta 193 que ordena a LUMA Energy paralizar inmediatamente el cobro de este u otro cargo similar”, dijo el presidente cameral Carlos “Johnny” Méndez en declaraciones escritas.

La medida, avalada 41-0 con el apoyo de las delegaciones del Partido Popular Democrático, Partido Independentista Puertorriqueño y Proyecto Dignidad, también ordena al Negociado de Energía adoptar un nuevo Reglamento de Interconexión. En casos en que se requieran modificaciones o mejoras a la red, estas deberán ser corregidas por el operador del sistema de transmisión y distribución.

El representante Víctor Parés, autor de la medida, recalcó que “estos cargos del Reglamento Número 8915 son contrarios al espíritu y letra de la política pública declarada en la Ley 17-2019, la cual establece como requisito lograr que en el año 2050 el 100 por ciento de la energía que se produzca en Puerto Rico sea renovable”.

Por su parte, el portavoz del PPD, Héctor Ferrer, afirmó que “el acceso a la energía renovable debe estar al alcance de todos. Con esta resolución le decimos a LUMA y a la AEE que basta ya de ponerle trabas a los ciudadanos que buscan alternativas más limpias y económicas. Puerto Rico necesita una política energética que piense en la gente primero”.

De acuerdo con datos de la propia empresa, al 31 de diciembre de 2023 existían unas 110 mil residencias con sistemas fotovoltaicos instalados en la Isla.