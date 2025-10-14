Cámara aprobará alivio de 40% en multas vehiculares

SAN JUAN – El presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara, José ‘Cheito’ Hernández, anunció la pronta aprobación del Proyecto de la Cámara 602, el cual otorgará un descuento uniforme del 40% sobre multas relacionadas con AutoExpreso, marbetes vencidos y otras infracciones bajo la Ley 22-2000.

Este alivio aplicará al principal, intereses y recargos durante un período limitado de 90 días, brindando una alternativa a quienes enfrentan deudas acumuladas.

Actualmente, la deuda total por este concepto es de $560.5 millones, y el plan busca recuperar hasta $169 millones sin aumentar impuestos. El último programa similar fue hace nueve años. Según el DTOP, en Puerto Rico hay más de 2.1 millones de vehículos registrados, lo que demuestra la urgencia de la medida, que beneficiará directamente a miles de conductores en la isla.​