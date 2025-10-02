jueves

“Calladita no te ves más bonita”, conferencia que rompe el silencio contra la violencia

(Foto/Suministrada)
SAN JUAN – La conferencista Xia Lee Castro Santana presentará la conferencia “Calladita no te ves más bonita”, un espacio diseñado para mujeres víctimas de violencia, aquellas que la superaron y quienes buscan aprender sobre prevención y apoyo. El evento será una conferencia diferente y atípica, nutrida de dinámicas, donde la mujer conocerá su verdadero valor.

El encuentro, que se ofrece en distintos escenarios, pero encuentra su lugar ideal en las iglesias, brinda orientación práctica para salir del maltrato con sabiduría, prevenir la violencia y apoyar a otras mujeres.

Castro Santana ha impactado a cientos de mujeres, muchas de ellas logrando denunciar, protegerse y reconstruir sus vidas.

“La iglesia es un espacio de confianza donde podemos generar redes de apoyo comunitario que trascienden la conferencia”, señaló la conferencista.

Al finalizar cada encuentro, decenas de mujeres se acercan en busca de ayuda inmediata. Castro Santana recalcó que ha logrado salvar vidas mediante orientación y conexión con recursos profesionales, subrayando que toda víctima debe contar con conocimiento de sus derechos, redes de apoyo, acceso a ayuda legal y psicológica, y la certeza de que su voz tiene valor.

La actividad libre de costo se llevará a cabo el viernes, 10 de octubre de 2025, a las 7:00 p.m. en Territorio Jireh, ubicado en 7 esquina 18, Caparra Terrace en San Juan.

Para más información, puede llamar al 787-347-0226.

(Foto/Suministrada)

