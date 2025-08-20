Call of Duty: Black Ops 7 llega el 14 de noviembre

Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

El próximo 14 de noviembre de 2025, los fans de la franquicia vivirán el estreno de Call of Duty: Black Ops 7, un título que promete revolucionar la saga con una campaña cooperativa, un multijugador masivo y el esperado regreso de Zombis por rondas. Además, se introduce un sistema de progresión global y mecánicas de movimiento inéditas.

Ambientado en 2035, el juego permite disfrutar la campaña en solitario o en modo cooperativo con hasta cuatro jugadores.

Campaña: locura y paranoia en Avalon

El protagonista David «Section» Mason lidera al equipo Specter One en una misión secreta en Avalon, ciudad mediterránea donde una amenaza convierte el miedo en arma de guerra.

La narrativa trae de vuelta a Raúl Menéndez, acompañado por The Guild, corporación tecnológica que busca posicionarse como defensora de la humanidad. Sin embargo, los agentes terminan atrapados en paisajes distorsionados y experiencias que difuminan los límites entre la cordura y la locura.

Entre los personajes destacan Mike Harper, Eric Samuels y nuevos aliados como Leilani “50/50” Tupuola, Emma Kagan y Slade “Razor” Barrick. Los escenarios incluyen Japón, Nicaragua, Angola, Los Ángeles y Avalon como eje narrativo.

Endgame y progresión global

Tras completar la campaña se desbloquea Endgame, experiencia rejugable en cooperativo con desafíos dinámicos y mejoras a través del sistema Combat Rating.

Por primera vez, la campaña estará conectada con el sistema de progresión global: XP, armas, desafíos y recompensas aplicables también en multijugador, Zombis y Warzone.

Multijugador: mapas, armas y nuevas mecánicas

El multijugador de Black Ops 7 incluirá:

16 mapas 6v6 (13 nuevos y tres clásicos de Black Ops 2).

2 mapas 20v20 para combates a gran escala.

30 armas, de las cuales 16 son inéditas en la franquicia.

Regresan el prestigio de armas y el sistema para compartir configuraciones. También debuta Overclock, que potencia rachas, equipo y mejoras de campo.

El juego introduce dos sistemas clave:

Especialidades híbridas, que permiten combinar ventajas de diferentes categorías.

Omnimovimiento, con nuevas formas de desplazamiento como saltos en pared y rodadas tácticas.

Skirmish: modo 20v20

El nuevo modo Skirmish mezcla objetivos dinámicos con movilidad avanzada mediante wingsuit, ganchos de escalada y vehículos de combate.

Zombis: el regreso del caos

Los fanáticos celebrarán el regreso del clásico modo Zombis por rondas, que incluye mapas de supervivencia con mecánicas de vehículos y narrativa dentro del Éter Oscuro. Personajes icónicos como Richtofen, Nikolai, Takeo y Dempsey regresan en versiones alternas.

Además, vuelve Dead Ops Arcade 4, un shooter cooperativo estilo arcade con arenas caóticas y progresión de XP.

Beta y reservas

La Beta de Black Ops 7 se jugará en dos fases:

Acceso anticipado: desde el 2 de octubre, para quienes reserven o sean suscriptores de Game Pass.

Beta abierta: del 5 al 8 de octubre, disponible para todos los jugadores.

Las reservas ya están activas en tiendas y plataformas digitales. La Vault Edition ofrecerá contenido exclusivo y los suscriptores de Game Pass Ultimate recibirán recompensas adicionales.

Plataformas disponibles

Call of Duty: Black Ops 7 estará disponible en:

Xbox Series X/S y Xbox One

PlayStation 5 y PlayStation 4

PC (Steam, Battle.net, Microsoft Store)

Además, estará en Game Pass desde su lanzamiento el 14 de noviembre.