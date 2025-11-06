Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)
Modos multijugador: clásicos, variantes y novedades
El nuevo sistema multijugador prioriza partidas dinámicas y sin interrupciones. Los jugadores permanecerán juntos después de cada enfrentamiento, eliminando el emparejamiento por habilidad. Desde el lanzamiento estarán disponibles los modos Core y Hardcore, junto con nuevas experiencias.
Modos Core y Hardcore disponibles desde el día uno
- Overload (Nuevo): Transporta el dispositivo a zonas enemigas para sabotearlas.
- Team Deathmatch: Elimina enemigos para sumar puntos al equipo.
- Domination: Captura y defiende objetivos estratégicos.
- Search and Destroy: Alterna entre atacar y desactivar bombas sin reapariciones.
- Kill Confirmed: Recupera las placas de tus enemigos para puntuar.
- Free-For-All: Todos contra todos; gana quien alcance el límite de puntos.
- Hardpoint: Captura y defiende zonas activas.
- Kill Order: Protege a tu HVT y elimina al del enemigo para puntos extra.
- Control (Solo Core): Defiende o ataca zonas con vidas limitadas por ronda.
- Face Off Moshpit: Modos 6v6 en mapas pequeños sin rachas de puntos.
Modos adicionales y alternativos
- Skirmish (Nuevo): Combate 20v20 con objetivos dinámicos.
- Gunfight: Duelos 2v2 o 1v1 con clases predeterminadas y sin reapariciones.
- Face Off Variants: Versiones de Domination, Team Deathmatch o Kill Confirmed en escenarios reducidos.
Mapas: 19 arenas para el combate
Desde el lanzamiento, Black Ops 7 ofrecerá 16 mapas 6v6, 2 escenarios Skirmish 20v20 y el regreso de Nuketown 2025 durante la Pretemporada.
Entre los más destacados:
- Blackheart: Plataforma marítima con maquinaria pesada.
- Colossus: Resort caribeño con zonas interiores y exteriores.
- Cortex: Laboratorio sobre acantilado mediterráneo.
- Den: Castillo japonés convertido en fortaleza tecnológica.
- Exposure: Instalación solar en el desierto australiano.
- Hijacked (Remaster BO2): El clásico superyate regresa en la bahía de Tokio.
- Raid (Remaster BO2): Mansión costera con piscina y cancha.
- Toshin: Distrito comercial japonés tras descarrilamiento de monorriel.
Los dos mapas de gran escala —Mission: Edge y Mission: Tide— ofrecerán combates 20v20 con objetivos dinámicos y enfrentamientos vehiculares.
Durante la Pretemporada, Nuketown 2025 regresará con un estilo retro-futurista y nuevas rutas gracias al Wall Jumping.
Operadores: una alineación de élite
El multijugador contará con 24 operadores, cada uno con historia y habilidades únicas.
Disponibles desde el inicio: 50/50, Anderson, Carver, Dempsey, Grey, Jurado, Mason, Maya, Nikolai, Richtofen, Samuels, Takeo, Weaver y Zaveri.
Desbloqueables por nivel: Grimm (7), Falkner (13), Wei Lin (19), Razor (28), Vermaak (34) y Kagan (40).
Exclusivos de la Edición Bóveda: Harper, Karma, Reaper EWR-3 y T.E.D.D.
Cada personaje posee su propio trasfondo dentro del universo Black Ops 7, desde soldados de JSOC hasta androides y agentes secretos.
Disponible en múltiples plataformas
Call of Duty: Black Ops 7 se lanzará el 14 de noviembre de 2025 para Xbox Series X|S, Xbox One, PC (vía Game Pass, Microsoft Store, Battle.net y Steam) y PlayStation 5 y PlayStation 4.