Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

Modos multijugador: clásicos, variantes y novedades

El nuevo sistema multijugador prioriza partidas dinámicas y sin interrupciones. Los jugadores permanecerán juntos después de cada enfrentamiento, eliminando el emparejamiento por habilidad. Desde el lanzamiento estarán disponibles los modos Core y Hardcore, junto con nuevas experiencias.

Modos Core y Hardcore disponibles desde el día uno

Overload (Nuevo): Transporta el dispositivo a zonas enemigas para sabotearlas.

Transporta el dispositivo a zonas enemigas para sabotearlas. Team Deathmatch: Elimina enemigos para sumar puntos al equipo.

Elimina enemigos para sumar puntos al equipo. Domination: Captura y defiende objetivos estratégicos.

Captura y defiende objetivos estratégicos. Search and Destroy: Alterna entre atacar y desactivar bombas sin reapariciones.

Alterna entre atacar y desactivar bombas sin reapariciones. Kill Confirmed: Recupera las placas de tus enemigos para puntuar.

Recupera las placas de tus enemigos para puntuar. Free-For-All: Todos contra todos; gana quien alcance el límite de puntos.

Todos contra todos; gana quien alcance el límite de puntos. Hardpoint: Captura y defiende zonas activas.

Captura y defiende zonas activas. Kill Order: Protege a tu HVT y elimina al del enemigo para puntos extra.

Protege a tu HVT y elimina al del enemigo para puntos extra. Control (Solo Core): Defiende o ataca zonas con vidas limitadas por ronda.

Defiende o ataca zonas con vidas limitadas por ronda. Face Off Moshpit: Modos 6v6 en mapas pequeños sin rachas de puntos.

Modos adicionales y alternativos

Skirmish (Nuevo): Combate 20v20 con objetivos dinámicos.

Combate 20v20 con objetivos dinámicos. Gunfight: Duelos 2v2 o 1v1 con clases predeterminadas y sin reapariciones.

Duelos 2v2 o 1v1 con clases predeterminadas y sin reapariciones. Face Off Variants: Versiones de Domination, Team Deathmatch o Kill Confirmed en escenarios reducidos.

Mapas: 19 arenas para el combate

Desde el lanzamiento, Black Ops 7 ofrecerá 16 mapas 6v6, 2 escenarios Skirmish 20v20 y el regreso de Nuketown 2025 durante la Pretemporada.

Entre los más destacados:

Blackheart: Plataforma marítima con maquinaria pesada.

Plataforma marítima con maquinaria pesada. Colossus: Resort caribeño con zonas interiores y exteriores.

Resort caribeño con zonas interiores y exteriores. Cortex: Laboratorio sobre acantilado mediterráneo.

Laboratorio sobre acantilado mediterráneo. Den: Castillo japonés convertido en fortaleza tecnológica.

Castillo japonés convertido en fortaleza tecnológica. Exposure: Instalación solar en el desierto australiano.

Instalación solar en el desierto australiano. Hijacked (Remaster BO2): El clásico superyate regresa en la bahía de Tokio.

El clásico superyate regresa en la bahía de Tokio. Raid (Remaster BO2): Mansión costera con piscina y cancha.

Mansión costera con piscina y cancha. Toshin: Distrito comercial japonés tras descarrilamiento de monorriel.

Los dos mapas de gran escala —Mission: Edge y Mission: Tide— ofrecerán combates 20v20 con objetivos dinámicos y enfrentamientos vehiculares.

Durante la Pretemporada, Nuketown 2025 regresará con un estilo retro-futurista y nuevas rutas gracias al Wall Jumping.

Operadores: una alineación de élite

El multijugador contará con 24 operadores, cada uno con historia y habilidades únicas.

Disponibles desde el inicio: 50/50, Anderson, Carver, Dempsey, Grey, Jurado, Mason, Maya, Nikolai, Richtofen, Samuels, Takeo, Weaver y Zaveri.

Desbloqueables por nivel: Grimm (7), Falkner (13), Wei Lin (19), Razor (28), Vermaak (34) y Kagan (40).

Exclusivos de la Edición Bóveda: Harper, Karma, Reaper EWR-3 y T.E.D.D.

Cada personaje posee su propio trasfondo dentro del universo Black Ops 7, desde soldados de JSOC hasta androides y agentes secretos.

Disponible en múltiples plataformas

Call of Duty: Black Ops 7 se lanzará el 14 de noviembre de 2025 para Xbox Series X|S, Xbox One, PC (vía Game Pass, Microsoft Store, Battle.net y Steam) y PlayStation 5 y PlayStation 4.