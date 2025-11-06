jueves

Call of Duty: Black Ops 7 confirma todos los mapas, modos y operadores

(Foto/Suministrada)
Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

El 14 de noviembre marcará el regreso de la acción con Call of Duty: Black Ops 7, que llegará con 19 mapas, más de 20 operadores y una mezcla de modos clásicos y nuevos disponibles desde el primer día. Antes del inicio de la Temporada 01, los jugadores podrán disfrutar de una Pretemporada que incluirá el regreso del legendario Nuketown 2025 el 20 de noviembre.

Modos multijugador: clásicos, variantes y novedades

El nuevo sistema multijugador prioriza partidas dinámicas y sin interrupciones. Los jugadores permanecerán juntos después de cada enfrentamiento, eliminando el emparejamiento por habilidad. Desde el lanzamiento estarán disponibles los modos Core y Hardcore, junto con nuevas experiencias.

Modos Core y Hardcore disponibles desde el día uno

  • Overload (Nuevo): Transporta el dispositivo a zonas enemigas para sabotearlas.
  • Team Deathmatch: Elimina enemigos para sumar puntos al equipo.
  • Domination: Captura y defiende objetivos estratégicos.
  • Search and Destroy: Alterna entre atacar y desactivar bombas sin reapariciones.
  • Kill Confirmed: Recupera las placas de tus enemigos para puntuar.
  • Free-For-All: Todos contra todos; gana quien alcance el límite de puntos.
  • Hardpoint: Captura y defiende zonas activas.
  • Kill Order: Protege a tu HVT y elimina al del enemigo para puntos extra.
  • Control (Solo Core): Defiende o ataca zonas con vidas limitadas por ronda.
  • Face Off Moshpit: Modos 6v6 en mapas pequeños sin rachas de puntos.

Modos adicionales y alternativos

  • Skirmish (Nuevo): Combate 20v20 con objetivos dinámicos.
  • Gunfight: Duelos 2v2 o 1v1 con clases predeterminadas y sin reapariciones.
  • Face Off Variants: Versiones de Domination, Team Deathmatch o Kill Confirmed en escenarios reducidos.

Mapas: 19 arenas para el combate

Desde el lanzamiento, Black Ops 7 ofrecerá 16 mapas 6v6, 2 escenarios Skirmish 20v20 y el regreso de Nuketown 2025 durante la Pretemporada.

Entre los más destacados:

  • Blackheart: Plataforma marítima con maquinaria pesada.
  • Colossus: Resort caribeño con zonas interiores y exteriores.
  • Cortex: Laboratorio sobre acantilado mediterráneo.
  • Den: Castillo japonés convertido en fortaleza tecnológica.
  • Exposure: Instalación solar en el desierto australiano.
  • Hijacked (Remaster BO2): El clásico superyate regresa en la bahía de Tokio.
  • Raid (Remaster BO2): Mansión costera con piscina y cancha.
  • Toshin: Distrito comercial japonés tras descarrilamiento de monorriel.

Los dos mapas de gran escala —Mission: Edge y Mission: Tide— ofrecerán combates 20v20 con objetivos dinámicos y enfrentamientos vehiculares.

Durante la Pretemporada, Nuketown 2025 regresará con un estilo retro-futurista y nuevas rutas gracias al Wall Jumping.

Operadores: una alineación de élite

El multijugador contará con 24 operadores, cada uno con historia y habilidades únicas.

Disponibles desde el inicio: 50/50, Anderson, Carver, Dempsey, Grey, Jurado, Mason, Maya, Nikolai, Richtofen, Samuels, Takeo, Weaver y Zaveri.

Desbloqueables por nivel: Grimm (7), Falkner (13), Wei Lin (19), Razor (28), Vermaak (34) y Kagan (40).

Exclusivos de la Edición Bóveda: Harper, Karma, Reaper EWR-3 y T.E.D.D.

Cada personaje posee su propio trasfondo dentro del universo Black Ops 7, desde soldados de JSOC hasta androides y agentes secretos.

Disponible en múltiples plataformas

Call of Duty: Black Ops 7 se lanzará el 14 de noviembre de 2025 para Xbox Series X|S, Xbox One, PC (vía Game Pass, Microsoft Store, Battle.net y Steam) y PlayStation 5 y PlayStation 4.

Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Síguenos: