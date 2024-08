Cagüeña pasa a semifinales con récord nacional en los 100 metros

PARÍS – La cagüeña Gladymar Torres avanzó a las semifinales de los 100 metros planos este viernes, estableciendo un nuevo récord nacional para Puerto Rico en los Juegos Olímpicos París 2024.

“Es un reguero de emociones. Creo que horita no podía contener mis lágrimas por los nervios y pensar, verdad, en que uno no es capaz de llegar a la semifinal. Llegar a este escenario, correr en el mismo. Ahora es felicidad y orgullo representar y pasar a la semifinal,” dijo Torres, quien estaba a la espera de un encuentro con sus padres ubicados en el Estadio.

Torres, especialista en los 100 metros lisos, cruzó la meta en 11.12 segundos, mejorando su propia marca nacional de 11.20 segundos. Con este tiempo, se consagra como la mejor velocista de todos los tiempos para Puerto Rico en esta disciplina, superando la marca olímpica de 11.51 segundos establecida por Mayra Mayberry-Wilkinson en Atlanta 1996.

“Ha sido un año increíble. Este año para mí, me abrió los ojos que sí soy capaz de hacer lo que me proponga. No ponerme límite. Pero, también me ha sorprendido mucho. Yo sí sabía que estaba lista para representar, pero no sabía que estaba tan lista. Ha sido excelente. Ha sido espectacular,” narró la atleta con una enorme sonrisa.

En la misma serie compitió la jamaicana Shelly-Ann Fraser-Pryce, triple medallista de oro olímpica, quien clasificó con la segunda mejor marca de 10.92 segundos. La atleta con el mejor tiempo fue Marie-Josée Ta Lou de Côte d’Ivoire, y el tercer mejor tiempo fue de Daryll Neita de Gran Bretaña.

“Fue un honor. Me sirvió. El nivel de ella es mucho más alto. Me dije ‘me voy con ella. Yo sé que puedo responderle en la salida. Voy a aprovechar mi salida hasta donde pueda, no voy a tratar de despegarme’ tanto para ayudarme a lo que hice, que fue el récord nacional. Es un honor correr con grandes estrellas,” expresó Torres sobre su experiencia en la pista con Fraser-Pryce.

Las semifinales se llevarán a cabo este sábado a partir de la 1:00 de la tarde, hora de Puerto Rico (7:00 de la noche en París).