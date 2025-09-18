Jeanc Rodríguez

CAGUAS – Las Criollas de Caguas dominaron el viernes, 12 de septiembre, 80-68, a las Atenienses de Manatí.

El quinteto cagüeño logró defender por primera vez el coliseo Roger Mendoza, luego de tres derrotas como dueñas de casa.

La importada Kai James fue la mejor por las locales con 23 puntos y 10 rebotes, seguida por Asia Taylor con 17 unidades y Denise Solis con 12.

Mientras, el domingo, 14 de septiembre las Atenienses superaron 90-81 a las Criollas, que bajaron al octavo puesto con 3-5.

En el revés, Katie Villarini atinó 22 puntos, Asia Taylor 20 con 15 capturas, y Kai James encestó 13.

Caguas recibirá el sábado, 20 de septiembre (8:00 p.m.), a las Explosivas de Moca en el complejo deportivo Ángel O. Berríos.