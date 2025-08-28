Caguas Pop-Up Market: una plataforma que impulsa el empresarismo femenino en Puerto Rico

CAGUAS – La fundación sin fines de lucro Exitosa anuncia la celebración del Caguas Pop-Up Market, un evento que se llevará a cabo este sábado, 30 de agosto, en la Plaza del Mercado de Caguas, desde las 11:00 a.m. hasta las 7:00 p.m.

Este evento reunirá a decenas de mujeres emprendedoras quienes presentarán sus productos y servicios, mientras participan en talleres de capacitación diseñados para fortalecer su desarrollo personal y empresarial.

El Caguas Pop-Up Market busca ser mucho más que un espacio de exhibición: se proyecta como una plataforma de crecimiento que impulsa el empresarismo femenino, promueve la visibilidad de proyectos locales y abre oportunidades de conexión y colaboración.

Además de la exhibición y venta de productos, las participantes podrán participar en talleres sobre empresarismo y marca personal, con el propósito de ofrecer un valor integral a cada asistente.

“Nuestra misión con el Caguas Pop-Up Market es empoderar a las mujeres emprendedoras, brindándoles un espacio donde no solo puedan dar a conocer sus productos y servicios, sino también adquirir destrezas prácticas que fortalezcan sus negocios y su desarrollo personal”, expresó Lillian Camille Rodríguez quien es la directora de Exitosa.

Un evento abierto e inclusivo

La actividad está dirigida a mujeres de todas las edades y etapas de vida: madres, solteras, casadas, profesionales, estudiantes y aquellas interesadas en iniciar un nuevo emprendimiento. Sin embargo, también, lo ha sido diseñada para el disfrute de toda la familia, convirtiéndose en un evento inclusivo y comunitario.

Durante la jornada, los talleres ofrecerán herramientas prácticas para fortalecer negocios, proyectar marcas de manera efectiva y desarrollar destrezas clave para alcanzar metas. Cada taller es independiente y no requiere experiencia previa, aunque participar en varias ediciones enriquecerá aún más el proceso de crecimiento empresarial y personal.

Como parte de la oferta cultural del evento, se contará con la participación especial de la actriz, cantante, presentadora y locutora Daniela Droz, quien compartirá con el público en esta celebración del talento y la creatividad local.

La entrada al evento y la participación en los talleres son libres de costo. Las interesadas pueden registrarse a través de las plataformas digitales del Caguas Pop-Up Market, incluyendo sus redes sociales y el portal oficial.

Aquellas mujeres que deseen participar como exhibidoras de sus productos o servicios deben comunicarse al 787-672-0610 para obtener información sobre requisitos y costos de participación.

Para más información, y los próximos eventos de Caguas Pop-UP Market puede acceder a las páginas oficiales en Facebook: Caguas Pop-Up Market / Instagram: caguaspopupmarket. Este evento se llevará a cabo el último sábado de cada mes.