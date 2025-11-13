Caguas domina el inicio de temporada en la LBP

CAGUAS – Los Criollos de Caguas arrancaron con fuerza la temporada 2025 de la Liga de Baloncesto Puertorriqueña (LBP), colocándose en la cima de la sección Este con marca invicta de 2-0.

Detrás de los cagüeños, se encuentran los Artesanos de Las Piedras y los Grises de Humacao, ambos con récord de 1-0, mientras que los Indios de Canóvanas ocupan el cuarto lugar con 2-1 tras recuperarse de una derrota inicial.

Canóvanas cayó en su debut 67-79 ante los Gigantes de Carolina, pero se repusieron con victorias consecutivas de 99-92 sobre los Cariduros de Fajardo y 94-83 frente a los Alpinistas de Gurabo, demostrando su capacidad ofensiva.

El quinto puesto es compartido entre los Cariduros, Gigantes y Guerrilleros de Río Grande, todos con marca nivelada de 1-1. Fajardo consiguió su único triunfo 79-77 ante Río Grande, mientras Carolina cayó 71-75 frente a Humacao. Los Guerrilleros, por su parte, superaron 79-77 a los Cocoteros de Loíza.

En el fondo de la tabla, permanecen sin victorias los Cocoteros de Loíza (0-1), los Alpinistas de Gurabo (0-2) y los Magos de Aguas Buenas (0-2).