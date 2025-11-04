CAGUAS – Con un mensaje claro de solidaridad, resiliencia y acción comunitaria, el Municipio Autónomo de Caguas celebró el Primer Foro de Salud Mental y Bienestar. Este evento congregó profesionales de la salud, académicos, líderes comunitarios, organizaciones sin fines de lucro y ciudadanos comprometidos con transformar la atención a la salud emocional en Puerto Rico. Durante el foro, realizado en el Centro de Bellas Artes de Caguas, el alcalde William Miranda Torres reafirmó el compromiso municipal con una política pública centrada en el bienestar integral.

Miranda Torres expresó que en Caguas se considera el bienestar emocional un pilar esencial del desarrollo humano y comunitario. Recordó los años de huracanes, terremotos, pandemias, pérdidas y duelos colectivos, pero también destacó la resiliencia que define al pueblo. Según el alcalde, el municipio asume la responsabilidad de construir ecosistemas de cuidado que fortalezcan la salud mental, fomenten la prevención y afiancen el bienestar colectivo.

Durante el foro, se ofrecieron ponencias sobre salud mental desde diversos enfoques. La Dra. Carmen E. Albizu-García, de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, abordó los determinantes estructurales de la salud y su impacto en las disparidades sociales y de salud entre personas usuarias de drogas. Explicó cómo las leyes y políticas públicas perpetúan desigualdades y afectan comunidades marginadas, exhortando a sustituir la criminalización por estrategias de prevención, reducción de daños y atención digna y basada en evidencia.

El Dr. Domingo J. Marqués-Reyes, catedrático de la Universidad Albizu, presentó la conferencia “El que siembra vientos cosecha tempestades”, en la que analizó las secuelas psicológicas del huracán María y otros desastres naturales. Marqués destacó la importancia de reforzar la preparación y resiliencia emocional comunitaria, además de asegurar la continuidad de servicios de salud mental durante emergencias, sobre todo para niños, adultos mayores y personas desplazadas.

Por parte del Municipio de Caguas, la Dra. Aida Ivette González Santiago, secretaria de Desarrollo Humano, expuso la ponencia “Ecosistema Criollo de Bienestar Integral: reconstruyendo vínculos, fortaleciendo comunidades”. Subrayó cómo la experiencia del huracán María y la pandemia han transformado la visión municipal sobre el bienestar, desarrollando un modelo basado en colaboración interinstitucional, participación ciudadana e integración de cultura, deporte y recreación como motores de salud emocional.

El Primer Foro de Salud Mental y Bienestar forma parte de una estrategia dirigida a promover la educación emocional, reducir el estigma, ampliar el acceso a servicios y fomentar una cultura de prevención y apoyo mutuo.

Miranda Torres concluyó que el bienestar de la ciudadanía es la prioridad del municipio, anunciando nuevas iniciativas para discutir estos temas, prevenir el sinhogarismo, el uso problemático de sustancias y fortalecer el bienestar emocional de la comunidad. “Una ciudad que cuida, que escucha y que actúa, es una ciudad que protege la vida”, afirmó el alcalde.