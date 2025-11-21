viernes

Caguas celebrará la quinta edición del Thanksgiving Classic

(Foto/Suministrada)
CAGUAS – El alcalde de Caguas, William E. Miranda Torres, anunció que la quinta edición del Thanksgiving Classic, a celebrarse del 23 al 28 noviembre, tendrá una participación histórica de 52 equipos, con alrededor de 930 jugadores entre las edades de 10 a 17 años y una inyección económica estimada de más de un millón de dólares para el municipio.

“Recibiremos a 23 equipos internacionales provenientes de los estados de la Florida, Texas, Maine y Pensilvania, República Dominicana y, por primera vez, tendremos un equipo de Gran Bretaña, lo que nos llena de mucho orgullo, pues ya el Thanksgiving Classic ha trascendido el continente”, expresó el alcalde.

Los jugadores internacionales se unirán a 29 equipos puertorriqueños, incluyendo a los Criollos Scout Team, los Cubs de Kuilan (campeones defensores) de Yadier Molina, los dos equipos del Sugar Team del relevista Edwin “Sugar” Díaz y el Team La Máquina, del lanzador de los Blue Jays, Orlando Berríos.

Los encuentros de las cinco categorías deportivas se llevarán a cabo en 10 parques del municipio cagüeño, entre ellos el estadio Yldefonso Solá Morales y el parque Manolito Sullivan, este último recién rehabilitado con nueva grama artificial para asegurar una experiencia deportiva de primer nivel.

La ceremonia de apertura se celebrará el lunes, 24 de noviembre, a las 5:00 p.m., en el Complejo Recreo Deportivo del Este y será dedicada a José Rodríguez, formador de grandes talentos del béisbol puertorriqueño.

Los juegos se llevarán a cabo entre el 23 y el 26 de noviembre. El 27 de noviembre, Día de Acción de Gracias, será libre de competencia, y las finales se disputarán el viernes, 28 de noviembre.

 

