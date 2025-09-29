CAGUAS – El Municipio Autónomo de Caguas, bajo la dirección del alcalde William E. Miranda Torres, y en colaboración con el Departamento de Desarrollo Cultural, invita al público a disfrutar de la cuadragésima sexta edición del Festival de Teatro de Caguas Daniel Lugo, que se celebrará del 3 al 26 de octubre de 2025 en el Teatro Luis María Arcelay, corazón cultural de la ciudad criolla.

Este festival, dirigido a un público adulto apasionado por las artes escénicas, se ha convertido en una de las tradiciones teatrales más emblemáticas del país. Durante cuatro fines de semana consecutivos, los asistentes podrán disfrutar de una cartelera diversa que celebra el talento puertorriqueño y la riqueza del teatro contemporáneo.

Este año la edición número 46 del Festival de Teatro Daniel Lugo será dedicada al destacado actor cagüeño Eduardo Cortés González en reconocimiento a su valiosa trayectoria y aportación al arte dramático nacional.

“Este evento reafirma el compromiso de Caguas con el desarrollo cultural y el fortalecimiento de las artes escénicas como vehículo de expresión, reflexión y comunidad en donde podrán disfrutar de una variada cartelera de piezas teatrales durante cuatro fines de semanas continuos”, señaló Carmen Muñoz, directora del Departamento de Desarrollo Cultural del Municipio Autónomo de Caguas.

La apertura oficial del festival se llevará a cabo el viernes 3 de octubre a las 7:30 p.m. en las facilidades del Teatro Luis M. Arcelay. Las funciones regulares serán viernes y sábado a las 8:00 p.m. y domingos a las 4:00 p.m.

La cartelera que conforma la edición 2025 es la siguiente:

3, 4 y 5 de octubre

The Other Side Story presentada por la Compañía Encanto Cultural Organization

10,11 y 12 de octubre

Detrás del Fuego – Compañía Teatro Bravo

17,18 y 19 de octubre

La Última Plena de Isabel la Negra – Compañía Josean Ortiz

24, 25 y 26 de octubre

Y los Sueños, Sueños Son – Compañía Telón Azul

Para la reserva de boletos pueden comunicarse al 787-746-4354 o al 787-653-8833, extensiones 1800, 1841 y 1842. Las reservaciones se harán semanalmente, con un límite de 5 boletos por familia, sujeto a disponibilidad.

Aviso importante

Algunas de las obras que serán presentadas contienen temáticas y lenguaje no aptas para menores de edad.