Caguas celebra Foro de Salud y Bienestar Emocional

CAGUAS — El jueves 30 de octubre y con motivo del Mes de la Salud Mental, el Municipio Autónomo de Caguas llevará a cabo el Foro de Salud y Bienestar Emocional. El mismo es un evento gratuito y abierto al público que se llevará a en la Sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas.

El propósito principal del Foro, es abrir un espacio de diálogo sobre cómo Puerto Rico puede construir un ecosistema de cuidado integral que atienda las necesidades de salud mental, emocional y social de las poblaciones más vulnerables.

El evento reunirá a reconocidos expertos locales e internacionales de la salud, la academia y el sector comunitario, quienes compartirán sus experiencias, investigaciones y propuestas para fortalecer los modelos de atención y respuesta ante los desafíos de salud mental, adicciones y emergencias sociales. Entre los conferenciantes se encuentran:

Dra. Carmen E. Albizu García , Catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, investigadora en temas de salud mental, uso problemático de drogas y políticas públicas.

Dr. Andrés Calvo Díaz , médico internista y especialista en medicina de adicciones de la Universidad Central del Caribe, con práctica centrada en el tratamiento integral y humano de las personas con trastornos por uso de sustancias.

Dra. Sheilla L. Rodríguez Madera , profesora de la Florida International University, destacada investigadora en temas de salud, género y comunidades resilientes ante desastres.

Dr. Domingo Marqués Reyes, psicólogo clínico e investigador de la Universidad Carlos Albizu, reconocido internacionalmente por su participación en el estudio de mortalidad tras el huracán María, publicado en The New England Journal of Medicine.