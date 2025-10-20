martes

octubre 21, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Caguas celebra Foro de Salud y Bienestar Emocional

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 156

CAGUAS — El jueves 30 de octubre y con motivo del Mes de la Salud Mental, el Municipio Autónomo de Caguas llevará a cabo el Foro de Salud y Bienestar Emocional.  El mismo es un evento gratuito y abierto al público que se llevará a en la Sala Carmita Jiménez del Centro de Bellas Artes de Caguas.

El propósito principal del Foro, es abrir un espacio de diálogo sobre cómo Puerto Rico puede construir un ecosistema de cuidado integral que atienda las necesidades de salud mental, emocional y social de las poblaciones más vulnerables.

El evento reunirá a reconocidos expertos locales e internacionales de la salud, la academia y el sector comunitario, quienes compartirán sus experiencias, investigaciones y propuestas para fortalecer los modelos de atención y respuesta ante los desafíos de salud mental, adicciones y emergencias sociales.   Entre los conferenciantes se encuentran:

  • Dra. Carmen E. Albizu García, Catedrática de la Escuela Graduada de Salud Pública de la Universidad de Puerto Rico, investigadora en temas de salud mental, uso problemático de drogas y políticas públicas.
  • Dr. Andrés Calvo Díaz, médico internista y especialista en medicina de adicciones de la Universidad Central del Caribe, con práctica centrada en el tratamiento integral y humano de las personas con trastornos por uso de sustancias.
  • Dra. Sheilla L. Rodríguez Madera, profesora de la Florida International University, destacada investigadora en temas de salud, género y comunidades resilientes ante desastres.
  • Dr. Domingo Marqués Reyes, psicólogo clínico e investigador de la Universidad Carlos Albizu, reconocido internacionalmente por su participación en el estudio de mortalidad tras el huracán María, publicado en The New England Journal of Medicine.
“En Caguas, priorizamos la salud mental y fomentamos la discusión sobre esta y sobre las adicciones en contextos donde nuestras comunidades enfrentan vulnerabilidades y emergencias.  Con la realización de este Foro, reafirmamos nuestro compromiso de construir ecosistemas de cuidado más humanos, accesibles y solidarios para nuestra gente”, expresó el alcalde William Miranda Torres.

Los interesados en participar podrán registrarse en www.caguas.gov.pr/forodelasalud/

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 638

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
5

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: