Caguas celebra exposición titulada «La evolución del soporte de la escritura»

CAGUAS – En el marco de la conmemoración de los 250 años de fundación de Caguas, el alcalde, William Miranda Torres, el Departamento de Desarrollo Cultural y el Archivo Histórico, Abelardo Díaz Alfaro se unieron a la celebración de la escritura y la evolución de sus soportes a través del tiempo.

Durante la apertura de la exposición especial “La evolución del soporte de la escritura”, el alcalde de Caguas señaló la importancia de la escritura, considerada el logro más trascendental de la humanidad.

“Esta exposición no solo nos conecta con el pasado, sino que nos recuerda el valor de preservar nuestra historia para las futuras generaciones. El Archivo Histórico es un tesoro vivo que nos permite entender quiénes fuimos, quiénes somos y hacia dónde vamos”, expresó Miranda Torres.

Por su parte, la directora del Departamento de Desarrollo Cultural, Carmen Muñoz, describió la importancia que tiene para los pueblos conservar su historia, ya que es la única forma de conocer de dónde venimos, nuestros orígenes y las costumbres de nuestros antecesores.

“El Archivo Histórico Abelardo Díaz Alfaro resguarda una valiosa colección de documentos manuscritos, imágenes, audios y objetos que permiten reconstruir la vida cotidiana de generaciones pasadas. Esta riqueza documental no solo permite conocer el pasado, sino también comprender la evolución de los medios que han permitido preservar la historia”, añadió Muñoz.

En la exposición se presentarán las tablillas de arcilla de los sumerios, los jeroglíficos egipcios, el papel chino, el pergamino europeo y los archivos digitales contemporáneos. Se destacó que cada soporte ha sido testimonio de una época.

La exposición estará abierta al público hasta el 30 de enero de 2026. Para coordinar visitas al Archivo Histórico, puede comunicarse al 787-746-0069.