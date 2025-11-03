Caguas anuncia centro de apoyo para empleados federales afectados por el cierre

CAGUAS – El alcalde del Municipio Autónomo de Caguas, William Miranda Torres, anunció la creación de un centro de apoyo y orientación para empleados afectados por la paralización parcial del gobierno federal.

Esta primera semana el Centro, operará desde el lunes 3 de noviembre hasta el miércoles 5 de noviembre en horario de 9 de la mañana a 3 de la tarde y a partir de la semana próxima, de lunes a viernes en el mismo horario. Las facilidades, están ubicadas en el Complejo Deportivo Ángel O. Berríos y servirán como punto de enlace para orientar a la ciudadanía sobre los recursos disponibles a nivel municipal, estatal y comunitario.

«En Caguas, siempre hemos respondido con sensibilidad y organización todos los retos. La puesta en ejecución de este Centro es una acción preventiva que estamos haciendo que nuestros ciudadanos encuentren orientación, apoyo emocional y acompañamiento en momentos de incertidumbre. No podemos esperar a que nuestra gente tenga necesidades mayores para ponernos a trabajar. Por eso, hemos sido proactivos al desarrollar esta primera fase. En Caguas, hay poco más de 800 empleados federales, lo que implica que alrededor de 2 mil personas de nuestro Municipio se ven impactados por el cierre de estas agencias», expresó Miranda Torres.

El Primer Ejecutivo detalló que a través de este Centro, personal municipal y organizaciones aliadas, ofrecerán servicios psicológicos através de la Clínica Comunitaria Albizu, atención de salud integral con la Corporación SANOS (Centro 330), apoyo alimentario para las personas que cualifiquen y canalizarán servicios mediante instituciones como la Alianza Municipal de Servicios Integrados (AMSI) que atiende empleados desplazados. De igual manera, se habilitará una línea telefónica para que las personas puedan recibir orientación.

Enfatizó además, que esta iniciativa representa la primera fase de un plan estructurado que busca anticipar y mitigar los efectos de una posible crisis, en especial para los cerca de 800 empleados federales residentes en Caguas, y que —de ser necesario— podría extender sus servicios a otros ciudadanos afectados por la reducción de fondos del PAN.

«Nuestro deber como gobierno municipal es estar al lado de nuestra gente. Más allá de ofrecer ayuda, queremos ser un puente de orientación y tranquilidad. Caguas se distingue por su sentido de comunidad, y en momentos de dificultad reafirmamos nuestra convicción de que la solidaridad es la mejor herramienta para proteger el bienestar colectivo», añadió Miranda Torres.

Las personas interesadas pueden comunicarse al 939-320-2968 o visitar el Centro de Orientación y Apoyo ubicado en el Edificio Multiusos del Complejo Deportivo Ángel O. Berrios. Para recibir las ayudas, deben tener a la mano una identificación con foto, evidencia de residencia en Caguas y una comunicación oficial o certificación de su agencia sobre la cesantía temporera.