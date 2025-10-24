viernes

octubre 24, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Caguas activa préstamos de emergencia por avería del Supertubo

William Miranda Torres, el alcalde de Caguas. (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 132

CAGUAS – La Administración Municipal de Caguas, en colaboración con el Banco Desarrollo Económico Centro Oriental (BADECO), anunció la activación de un Programa de Préstamo de Emergencia destinado a comerciantes de Caguas que han sufrido interrupciones en sus operaciones debido a la avería del supertubo que ha impactado el suministro de agua en el municipio.

Esta iniciativa conjunta tiene como fin proveer alivio financiero inmediato y respaldar la continuidad de los negocios afectados, reafirmando el compromiso del municipio con el desarrollo económico y la resiliencia empresarial de Caguas.

El programa de préstamos presenta las siguientes condiciones especiales:

  • Monto: Hasta $5,000 para cubrir gastos operacionales, incluyendo compra de cisternas, limpieza, suplidos y agua.
  • Tasa de interés: Fija de 6% anual.
  • Plazo: Hasta 36 meses con un mes de gracia.
  • Garantía: Solidaria.

William Miranda Torres, alcalde de Caguas y presidente de la Junta de Directores de BADECO, indicó que en Caguas la prioridad es la gente, incluyendo los comerciantes, quienes son parte fundamental de la economía local. El préstamo creado busca apoyar a los comerciantes ante la interrupción del servicio de agua y permitir que continúen con sus negocios.

Los comerciantes interesados deben comunicarse con BADECO al 787-337-8833 para recibir orientación y completar el proceso de solicitud. El personal de BADECO está disponible para atender las solicitudes con agilidad y sensibilidad ante la situación de emergencia.

 

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 639

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
6

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: