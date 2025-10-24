Caguas activa préstamos de emergencia por avería del Supertubo

CAGUAS – La Administración Municipal de Caguas, en colaboración con el Banco Desarrollo Económico Centro Oriental (BADECO), anunció la activación de un Programa de Préstamo de Emergencia destinado a comerciantes de Caguas que han sufrido interrupciones en sus operaciones debido a la avería del supertubo que ha impactado el suministro de agua en el municipio.

Esta iniciativa conjunta tiene como fin proveer alivio financiero inmediato y respaldar la continuidad de los negocios afectados, reafirmando el compromiso del municipio con el desarrollo económico y la resiliencia empresarial de Caguas.

El programa de préstamos presenta las siguientes condiciones especiales:

Monto: Hasta $5,000 para cubrir gastos operacionales, incluyendo compra de cisternas, limpieza, suplidos y agua.

Tasa de interés: Fija de 6% anual.

Plazo: Hasta 36 meses con un mes de gracia.

Garantía: Solidaria.

William Miranda Torres, alcalde de Caguas y presidente de la Junta de Directores de BADECO, indicó que en Caguas la prioridad es la gente, incluyendo los comerciantes, quienes son parte fundamental de la economía local. El préstamo creado busca apoyar a los comerciantes ante la interrupción del servicio de agua y permitir que continúen con sus negocios.

Los comerciantes interesados deben comunicarse con BADECO al 787-337-8833 para recibir orientación y completar el proceso de solicitud. El personal de BADECO está disponible para atender las solicitudes con agilidad y sensibilidad ante la situación de emergencia.