agosto 11, 2025

Buscan a hombre desaparecido en Carolina

Brian Marc Putzy (Foto/Suministrada)
CAROLINA – La Policía de Puerto Rico informó que agentes adscritos a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales buscan a Brian Marc Putzy, de 36 años, visto por última vez el 5 de agosto en el aeropuerto Luis Muñoz Marín.

El hombre fue reportado desaparecido el 10 de agosto por su madre, Ronda Kay Putzy, y fue descrito como de tez blanca, 6 pies con 2 pulgadas de estatura, 170 libras de peso, ojos verdes, cabello marrón y una cicatriz en la barbilla.

Al momento de su desaparición, no se tiene información sobre su vestimenta.

La Policía exhortó a la ciudadanía a llamar de forma confidencial al 787-343-2020 o al 787-269-2424, extensiones 1451 o 1452, si posee información que ayude a localizarlo. También pueden comunicarse a través de @PRPDNoticias en X o en Facebook en www.facebook.com/prpdgov.

Síguenos: