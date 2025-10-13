BSNF ya tiene los equipos para la postemporada

SAN JUAN – La temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) ya tiene definidos sus ocho equipos clasificados a la postemporada, luego de los resultados de la jornada del domingo.

Las Criollas de Caguas lograron su clasificación al vencer 71-65 a las Ganaderas de Hatillo en el coliseo Raymond Dalmau. Asia Taylor lideró a las Criollas con 19 puntos, seguida por Kai James y Katie Villarini con 13 unidades cada una. James también aportó 10 rebotes.

Con la victoria, Caguas mejoró su marca a 7-9 y ascendió al sexto puesto. Hatillo, por su parte, cayó a 7-10. Essence Booker encabezó el ataque de las Ganaderas con 16 puntos, mientras que Mckenzie Forbes y Okako Adika sumaron 16 y 14 tantos, respectivamente.

En otro encuentro, las Cangrejeras de Santurce aseguraron el primer lugar al superar 67-65 a las Monarcas de Juana Díaz. Brianna Jones y Shae Kelley anotaron 20 puntos cada una, y Becca Tobin añadió 12 unidades. Con el triunfo, las Cangrejeras colocaron su récord a 14-4 y se consolidaron en la cima de la tabla global.

Juana Díaz, que finalizó la serie regular con marca de 7-11, ocupa actualmente la octava posición, aunque podría subir al sexto lugar en caso de un triple empate con Caguas y Hatillo, o al séptimo si empata con las Criollas. Tess Amundsen lideró la ofensiva de las Monarcas con 22 puntos e Imani McGee aportó 16 unidades y 16 rebotes.

Por su parte, las Pollitas de Isabela se impusieron 65-59 a las Atenienses de Manatí, gracias a una gran actuación de Quionche Carter, quien registró 22 puntos y 14 rebotes. Kaelynn Satterfield añadió 16 tantos y Lasha Petree completó un doble-doble con 13 puntos y 10 capturas.

Con este resultado, Isabela puso su marca en 11-6 para ocupar el tercer lugar y detuvo la racha de seis victorias seguidas de Manatí, que ahora juega para 10-7. En el revés, Pamela Rosado destacó con 16 puntos, seguida por India Pagán con 13 y Kiki Jefferson con 10 unidades y 11 rebotes.