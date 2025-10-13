lunes

octubre 13, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

BSNF ya tiene los equipos para la postemporada

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 144

SAN JUAN – La temporada 2025 del Baloncesto Superior Nacional Femenino (BSNF) ya tiene definidos sus ocho equipos clasificados a la postemporada, luego de los resultados de la jornada del domingo.

Las Criollas de Caguas lograron su clasificación al vencer 71-65 a las Ganaderas de Hatillo en el coliseo Raymond Dalmau. Asia Taylor lideró a las Criollas con 19 puntos, seguida por Kai James y Katie Villarini con 13 unidades cada una. James también aportó 10 rebotes.

Con la victoria, Caguas mejoró su marca a 7-9 y ascendió al sexto puesto. Hatillo, por su parte, cayó a 7-10. Essence Booker encabezó el ataque de las Ganaderas con 16 puntos, mientras que Mckenzie Forbes y Okako Adika sumaron 16 y 14 tantos, respectivamente.

En otro encuentro, las Cangrejeras de Santurce aseguraron el primer lugar al superar 67-65 a las Monarcas de Juana Díaz. Brianna Jones y Shae Kelley anotaron 20 puntos cada una, y Becca Tobin añadió 12 unidades. Con el triunfo, las Cangrejeras colocaron su récord a 14-4 y se consolidaron en la cima de la tabla global.

Juana Díaz, que finalizó la serie regular con marca de 7-11, ocupa actualmente la octava posición, aunque podría subir al sexto lugar en caso de un triple empate con Caguas y Hatillo, o al séptimo si empata con las Criollas. Tess Amundsen lideró la ofensiva de las Monarcas con 22 puntos e Imani McGee aportó 16 unidades y 16 rebotes.

Por su parte, las Pollitas de Isabela se impusieron 65-59 a las Atenienses de Manatí, gracias a una gran actuación de Quionche Carter, quien registró 22 puntos y 14 rebotes. Kaelynn Satterfield añadió 16 tantos y Lasha Petree completó un doble-doble con 13 puntos y 10 capturas.

Con este resultado, Isabela puso su marca en 11-6 para ocupar el tercer lugar y detuvo la racha de seis victorias seguidas de Manatí, que ahora juega para 10-7. En el revés, Pamela Rosado destacó con 16 puntos, seguida por India Pagán con 13 y Kiki Jefferson con 10 unidades y 11 rebotes.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 637

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
284

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: