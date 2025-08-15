viernes

agosto 15, 2025

Últimas noticias

Brigadas municipales intensifican labores de limpieza en comunidades de Río Grande

Ángel “Bori” González Damudt, alcalde de Río Grande. (Foto/Suministrada)
  • Visitas: 0

RÍO GRANDE – El municipio de Río Grande, y su alcalde, Ángel “Bori” González Damudt, exhortaron a la ciudadanía a mantenerse informada durante la emergencia provocada por el huracán Erin, utilizando únicamente fuentes confiables y las redes sociales oficiales del municipio para recibir orientación actualizada.

El mandatario discutió los componentes del plan de trabajo para los próximos días, incluyendo la magnitud de los trabajos de limpieza en la quebrada ubicada en la comunidad P.H. Hernández.

Las brigadas municipales continúan laborando con el objetivo de proteger la seguridad de los residentes.

