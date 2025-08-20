Brigadas de LUMA refuerzan el sistema en San Juan, Carolina y Río Grande

NORESTE – LUMA Energy informa que, en la mañana del 20 de agosto, a las 8:00 a. m., el 99.5 % de los clientes en Puerto Rico contaban con servicio eléctrico.

Las brigadas técnicas continúan trabajando en la reparación de averías y en el fortalecimiento del sistema en los siguientes sectores de la región de San Juan:

San Juan: Condominio Lagoon Flats

Condominio Lagoon Flats Carolina: Urbanización Country Club

Urbanización Country Club Río Grande: Barrio Zarzal

La empresa reconoce que las limitaciones actuales del sistema representan retos significativos y que la espera por el servicio puede resultar difícil para la ciudadanía. Por ello, se mantiene enfocada en laborar con compromiso y responsabilidad para restablecer el servicio de manera segura y en el menor tiempo posible.