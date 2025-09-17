VIEQUES – La Administración Municipal de Vieques y el alcalde, José A. Corcino Acevedo, extendieron una felicitación a los atletas viequenses Héctor Mulero López y Dylan Feliciano Ventura, quienes obtuvieron victorias en las categorías de peso 126 y 132.

Se informó que ambos representarán a Puerto Rico en competencias en España y México. Los eventos realizados fueron organizados y auspiciados por la Federación de Boxeo de Puerto Rico y el Comité Olímpico de Puerto Rico.

Igualmente, se reconoció la labor de familiares, entrenadores y demás personas involucradas en la formación de estos boxeadores.

La administración reiteró su apoyo a sus trayectorias deportivas y expresó que estas acciones contribuyen al reconocimiento de Vieques y Puerto Rico.