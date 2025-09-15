Por Mark Nieves de PR Gamer (pr-gamer.com)

Tras seis años de desarrollo y el doble de presupuesto de Borderlands 3, Borderlands 4 llega cargado de expectativas. Gearbox buscaba redimir los errores de la entrega anterior y acercarse al legado de Borderlands 2. El resultado es una experiencia divertida, con grandes aciertos en jugabilidad y diseño de mundo, aunque aún con margen de mejora.

Una historia más sobria

La campaña se desarrolla en Chyros, un planeta dividido entre el caos y el control del Timekeeper. Encarnas a un nuevo Vault Hunter —Vex, Rafa, Ammon o Harlo—, liberado por la Crimson Resistance. Viejos personajes como Claptrap, Amara, Zane y Moxxi regresan, junto a un grupo de nuevos aliados que aportan frescura.

La narrativa busca ser un reinicio espiritual, con momentos memorables como el asalto a un driller en movimiento. Sin embargo, persisten misiones repetitivas y algunos vacíos argumentales. Aunque supera a Borderlands 3, todavía está lejos de la brillantez narrativa de Borderlands 2.

Chyros, un mundo vivo

Gearbox logra que Chyros se sienta más dinámico que cualquier mundo previo de la saga. Outlanders entrenando, augers enfrentándose a bestias y bases del orden que puedes atacar generan la sensación de un ecosistema real.

Las actividades secundarias, como los crawlers, contratos o murder mysteries, aportan variedad y recompensas útiles. Aunque algunas mecánicas recuerdan a otros looter shooters, explorar nunca se siente vacío gracias a mejoras como las expansiones de inventario y munición.

Loot y progresión mejorados

El loot mantiene la esencia de Borderlands, pero ahora con un sistema más profundo. Las armas pueden mezclar piezas de distintos fabricantes, creando combinaciones únicas y builds sorprendentes. El arsenal es tan variado como disparatado: desde railguns y granadas eléctricas hasta escudos que lanzan misiles al romperse.

Los personajes ofrecen árboles de habilidades versátiles. Vex, por ejemplo, puede orientarse a builds de minions, robo de vida o daño elemental. Cada decisión tiene un impacto real, algo que refuerza la rejugabilidad.

Combate más vertical y dinámico

El gunplay se siente sólido y fluido, mejorando lo visto en Borderlands 3. El grapple y el glide pack añaden verticalidad, permitiendo planear, reposicionarse y ejecutar ataques espectaculares.

La variedad de enemigos sorprende: soldados que rebobinan el tiempo, rippers cibernéticos y bestias exóticas como los penglins, que atacan rodando. Los jefes principales brillan con mecánicas únicas, aunque algunos opcionales se sienten menos inspirados.

Endgame con avances y limitaciones

El nuevo Ultimate Vault Hunter Mode reemplaza al criticado Mayhem Mode. Incluye misiones semanales con modificadores, el Big Encore de Moxxi para farmear legendarios y el mercado negro de Maurice. Aunque añade rejugabilidad, depende demasiado de repetir contenido.

Las minas augur y búnkeres aportan variedad, y el sistema de especializaciones ofrece builds más profundas. Aun así, tras alcanzar el máximo nivel, el endgame se queda corto frente a competidores como Destiny 2.

Rendimiento y apartado técnico

En PC, el lanzamiento sufrió con stuttering y compilación de shaders, aunque los parches posteriores mejoraron la estabilidad. Visualmente, el cel shading renovado y la escala de Chyros destacan, aunque las animaciones de NPC siguen siendo limitadas.

Veredicto final

Borderlands 4 no reinventa el género, pero sí devuelve frescura a la saga. Con un mundo más vivo, loot variado y movilidad mejorada, se siente como un paso adelante. No alcanza el nivel icónico de Borderlands 2, pero supera con claridad a Borderlands 3.

Calificación final: 8.5/10 – Un regreso sólido, divertido y lleno de potencial para el futuro de la franquicia.

Tráiler: