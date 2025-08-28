Bizcocho de tres leches con harina de almendras

Ingredientes
- 4 huevos separados
- 1 taza de azúcar
- 1 taza de harina de almendras Goya
- 2 cdas. de harina de coco Goya
- 1 cdta. de polvo de hornear
- ½ cdta. Clabber Girl Baking Soda
- 4 oz. de mantequilla
- 1 1/4 taza de leche evaporada Goya
- 1/2 cdta. de vainilla
- Molde de cristal 11” x 7” x 1.5”
Mezcla de leches
- 1 taza de leche de coco Goya
- 1 lata de leche evaporada Goya
- lata de leche condensada Goya
- 1/2 cdta. de vainilla
Merengue
- 1 taza de azúcar
- 1/2 cdta. de cremor tártaro
- 4 claras de huevo (1/2 taza)
Procedimiento
- Bate las claras a punto de merengue, mientras añades poco a poco el azúcar. Bate las yemas con un tenedor hasta que se unan con las claras.
- Incorpora poco a poco la harina con la mantequilla, leche evaporada y vainilla a la mezcla de huevos.
- Vierte en el molde previamente engrasado. Hornea a 350 grados por 30 minutos o hasta que un palillo de dientes introducido en el centro del bizcocho salga completamente limpio.
- Deja reposar y refrescar.
Mezcla de leches
- Une todos los ingredientes de la mezcla de leches. Realiza unos boquetitos en el bizcocho con un palillo de dientes. Vierte la mezcla de leches sobre el bizcocho y prepara el merengue.
Merengue
- Bate las claras con la crema hasta lograr un punto de merengue.
- Batiendo las claras todo el tiempo, añade el azúcar unida al cremor tártaro. Bate hasta que refresque.
- Cubre el bizcocho con el merengue. Dora en ‘broil’ antes de servir.
¡Buen provecho!