agosto 28, 2025

Bizcocho de tres leches con harina de almendras

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 2

Ingredientes

  • 4 huevos separados
  • 1 taza de azúcar
  • 1 taza de harina de almendras Goya
  • 2 cdas. de harina de coco Goya
  • 1 cdta. de polvo de hornear
  • ½ cdta. Clabber Girl Baking Soda
  • 4 oz. de mantequilla
  • 1 1/4 taza de leche evaporada Goya
  • 1/2 cdta. de vainilla
  • Molde de cristal 11” x 7” x 1.5”

Mezcla de leches

  • 1 taza de leche de coco Goya
  • 1 lata de leche evaporada Goya
  • lata de leche condensada Goya
  • 1/2 cdta. de vainilla

Merengue

  •  1 taza de azúcar
  • 1/2 cdta. de cremor tártaro
  • 4 claras de huevo (1/2 taza)

Procedimiento

  1. Bate las claras a punto de merengue, mientras añades poco a poco el azúcar. Bate las yemas con un tenedor hasta que se unan con las claras.
  2. Incorpora poco a poco la harina con la mantequilla, leche evaporada y vainilla a la mezcla de huevos.
  3. Vierte en el molde previamente engrasado. Hornea a 350 grados por 30 minutos o hasta que un palillo de dientes introducido en el centro del bizcocho salga completamente limpio.
  4. Deja reposar y refrescar.

Mezcla de leches

  1. Une todos los ingredientes de la mezcla de leches. Realiza unos boquetitos en el bizcocho con un palillo de dientes. Vierte la mezcla de leches sobre el bizcocho y prepara el merengue.

Merengue

  1. Bate las claras con la crema hasta lograr un punto de merengue.
  2. Batiendo las claras todo el tiempo, añade el azúcar unida al cremor tártaro. Bate hasta que refresque.
  3. Cubre el bizcocho con el merengue. Dora en ‘broil’ antes de servir.

¡Buen provecho!

