TRUJILLO ALTO – La 35ta. edición del Maratón del Arrecosta’o de Trujillo Alto reunirá a algunos de los corredores más destacados de Puerto Rico, entre ellos la reconocida atleta trujillana Beverly Ramos, quien ostenta el récord femenino de la carrera con un tiempo de 16:53, establecido en el año 2010. El evento, que se celebrará el domingo, 19 de octubre de 2025, a las 6:30 a.m., partirá desde la PR-181, a lado de la Escuela Superior Medardo Carazo, y concluirá en el Paseo del Bicentenario.

“Es una gran noticia el regreso de la máxima corredora trujillana a nuestro Maratón del Arrecosta’o. Su participación, junto a la de otros atletas élite, enaltece esta edición número 35 y reafirma el prestigio de nuestra carrera. Para Trujillo Alto, es motivo de orgullo recibir a figuras de alto rendimiento que no solo compiten, sino que inspiran a nuestras nuevas generaciones a través del ejemplo y la excelencia deportiva”, expresó el alcalde, Pedro A. Rodríguez González.

El primer ejecutivo municipal adelantó que los corredores Ángel Rosado Colón, Kevin Cubilette Torres, Kevin Burgos Collazo, Carolyn Burgos Collazo, Jerry Rivera Bernard y Mónica Passú también han conformado su participación, lo que augura un evento de gran calibre competitivo y una experiencia única para el público y los participantes.

Por otro lado, Rodríguez González indicó que las inscripciones siguen abiertas a través de www.micarrerapr.com y destacó que este año la tradicional carrera 5K se celebrará en horario matutino. “Tomamos la decisión de iniciar temprano para ofrecer mejores condiciones climáticas y una experiencia más segura y cómoda para todos los atletas”, expresó.

Además de las categorías abiertas en las ramas femenina y masculina, la carrera incluirá divisiones por edades desde los 14 años, categorías para trujillanos y trujillanas, silla de ruedas e infantiles. El evento repartirá más de $14,000 en premios pagaderos el mismo día, y ofrecerá una bonificación especial de $500 a quien logre romper los récords vigentes: 14:32 en la rama masculina (Adrián Rodríguez, 2009) y 16:53 en la femenina (Beverly Ramos, 2010).

Las inscripciones tienen un costo de $25.00 y no estarán disponibles el día del evento. Los participantes podrán registrarse en línea hasta el sábado, 18 de octubre, a las 8:00 p.m., o de forma presencial ese mismo día en el Paseo del Bicentenario, entre 10:00 a.m. y 7:00 p.m., donde también se entregarán los chips electrónicos y camisetas conmemorativas. Las categorías infantiles (5 a 13 años) también podrán inscribirse en ambas modalidades y tendrán su salida desde las 8:30 a.m. Por segundo año consecutivo, se utilizará un sistema de cronometraje electrónico para garantizar precisión en los resultados.