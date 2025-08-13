Betty la Fea: La Historia Continúa – Temporada 2 llega este 15 de agosto a Prime Video

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

Un regreso muy esperado

La icónica historia de Betty la Fea continúa este viernes 15 de agosto con el estreno mundial de la segunda temporada de Betty la Fea: La Historia Continúa, disponible exclusivamente en Prime Video en más de 240 países y territorios. La producción trae de vuelta a Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello, junto a gran parte del elenco original, en una nueva entrega de 10 episodios que se lanzarán a razón de dos por semana.

Éxito sin precedentes

En su primera temporada, la serie rompió récords globales al convertirse en el título latinoamericano más visto en la historia de Prime Video y en la producción más reproducida de todos los tiempos en Colombia dentro de la plataforma. Estos logros han elevado las expectativas para su regreso.

Nuevos retos para Betty

La trama retoma los eventos donde terminó la temporada anterior. Betty enfrentará decisiones que pondrán en juego su presente y reescribirán la historia de su familia.

Entre sus desafíos, intentará reconstruir la relación con su hija Mila, mientras lidia con la creciente distancia emocional con Armando. A esto se suman secretos inesperados que amenazan la estabilidad de todo lo que creía tener bajo control.

Un equipo creativo de alto nivel

La segunda temporada es producida por RCN Estudios y cuenta con un sólido equipo de guionistas:

Marta Betoldi (Ciega a Citas)

César Betancur (Rigo)

Valeria Gómez (Manes)

Luis Carlos Ávila (La Reina del Flow)

En la dirección, Mauricio Cruz Fortunato (Manes) imprime su sello narrativo. La producción ejecutiva está a cargo de Yalile Giordanelli (Ana de Nadie), Alexander Marín (VP de Distribución de RCN Estudios) y Juan Pablo Posada (VP de Producción de RCN Estudios). Además, Ana María Orozco y Jorge Enrique Abello participan como productores asociados.

Un fenómeno cultural que sigue vivo

Más de dos décadas después del estreno original de Yo soy Betty, la Fea, la historia sigue conquistando a nuevas generaciones y manteniendo su relevancia cultural. Esta nueva temporada no solo promete nostalgia, sino también emociones intensas y giros sorprendentes que mantendrán a los espectadores pendientes de cada capítulo.