CAROLINA – Soldados del Batallón 130 de Ingeniería, adscrito al Centésimo Primer Comando de Tropas de la Guardia Nacional de Puerto Rico, partieron el domingo desde el Aeropuerto Internacional Luis Muñoz Marín en Carolina con destino a Medio Oriente para apoyar misiones federales en la región.

“Nuetros ingenieros son soldados altamente capacitados, comprometidos y con la capacidad de ejecutar misiones complejas en cualquier lugar del mundo. Esta movilización reafirma nuestro compromiso con la defensa nacional y el rol estratégico de Puerto Rico. Confiamos plenamente en que estos 140 soldados representarán con honor y excelencia a nuestra Isla y a la Guardia Nacional”, expresó el ayudante general de Puerto Rico, Carlos Javier Rivera Román, en declaraciones escritas.

Rivera Román explicó que durante el despliegue los ingenieros puertorriqueños ofrecerán apoyo en operaciones de seguridad regional, en tareas de sostenimiento logístico y en misiones críticas bajo el Comando Central de Estados Unidos, como parte de un compromiso programado para reforzar los esfuerzos del Departamento de Guerra en esa zona.

Familiares, compañeros y personal de comando acudieron al aeropuerto para despedirlos en un ambiente de solidaridad, orgullo y respeto, lo que forma parte de la tradición en cada movilización de la Guardia Nacional de Puerto Rico.

La Guardia Nacional indicó que continúa con su misión dual de proteger a la ciudadanía en la Isla y de apoyar las operaciones del Ejército de los Estados Unidos cuando así se le requiera.