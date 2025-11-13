Barritas energéticas con dátiles y avena

Estas barritas son perfectas para los días en los que necesitas energía práctica y nutritiva sin cocinar. Llévalas en tu bolso en porciones individuales para evitar recurrir a snacks procesados. ¿Un truco extra? Añade una cucharadita de ralladura de china a la mezcla: además de realzar el sabor, la vitamina C de los cítricos ayuda a mejorar la absorción del hierro vegetal contenido en las semillas y la avena.

Servicio: 8 porciones

8 porciones Método: Refrigerado

Refrigerado Tiempo: 40 minutos

Ingredientes:

1 taza de avena en hojuelas GOYA

½ taza de mantequilla de almendras natural

¼ taza de miel GOYA o sirope de maple 100%

¼ taza de almendras fileteadas

¼ taza de pasas o arándanos secos sin azúcar añadida

¼ taza de semillas de girasol o linaza molida

¼ taza de puré de guineo maduro (equivalente a 1 guineo pequeño)

¼ taza de dátiles sin semilla, cortados en trozos pequeños

1 cucharadita de extracto de vainilla

1 pizca de sal GOYA

Procedimiento:

En un recipiente grande, combina la avena, las almendras, las semillas, las pasas (o arándanos) y los dátiles. En otro tazón, mezcla la mantequilla de almendras, el puré de guineo, la miel (o sirope), el extracto de vainilla y la sal. Une los ingredientes húmedos con los secos hasta que estén completamente integrados. Vierte la mezcla en un molde pequeño forrado con papel encerado y presiona firmemente para formar una capa uniforme. Refrigera durante al menos 30 minutos antes de cortar en 8 barritas.

¡Buen provecho! Busca esta y otras recetas en goyapr.com