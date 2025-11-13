Barritas energéticas con dátiles y avena

Estas barritas son perfectas para los días en los que necesitas energía práctica y nutritiva sin cocinar. Llévalas en tu bolso en porciones individuales para evitar recurrir a snacks procesados. ¿Un truco extra? Añade una cucharadita de ralladura de china a la mezcla: además de realzar el sabor, la vitamina C de los cítricos ayuda a mejorar la absorción del hierro vegetal contenido en las semillas y la avena.
- Servicio: 8 porciones
- Método: Refrigerado
- Tiempo: 40 minutos
Ingredientes:
- 1 taza de avena en hojuelas GOYA
- ½ taza de mantequilla de almendras natural
- ¼ taza de miel GOYA o sirope de maple 100%
- ¼ taza de almendras fileteadas
- ¼ taza de pasas o arándanos secos sin azúcar añadida
- ¼ taza de semillas de girasol o linaza molida
- ¼ taza de puré de guineo maduro (equivalente a 1 guineo pequeño)
- ¼ taza de dátiles sin semilla, cortados en trozos pequeños
- 1 cucharadita de extracto de vainilla
- 1 pizca de sal GOYA
Procedimiento:
- En un recipiente grande, combina la avena, las almendras, las semillas, las pasas (o arándanos) y los dátiles.
- En otro tazón, mezcla la mantequilla de almendras, el puré de guineo, la miel (o sirope), el extracto de vainilla y la sal.
- Une los ingredientes húmedos con los secos hasta que estén completamente integrados.
- Vierte la mezcla en un molde pequeño forrado con papel encerado y presiona firmemente para formar una capa uniforme.
- Refrigera durante al menos 30 minutos antes de cortar en 8 barritas.
