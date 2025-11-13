jueves

Barritas energéticas con dátiles y avena

Estas barritas son perfectas para los días en los que necesitas energía práctica y nutritiva sin cocinar. Llévalas en tu bolso en porciones individuales para evitar recurrir a snacks procesados. ¿Un truco extra? Añade una cucharadita de ralladura de china a la mezcla: además de realzar el sabor, la vitamina C de los cítricos ayuda a mejorar la absorción del hierro vegetal contenido en las semillas y la avena.

  • Servicio: 8 porciones
  • Método: Refrigerado
  • Tiempo: 40 minutos

Ingredientes:

  • 1 taza de avena en hojuelas GOYA
  • ½ taza de mantequilla de almendras natural
  • ¼ taza de miel GOYA o sirope de maple 100%
  • ¼ taza de almendras fileteadas
  • ¼ taza de pasas o arándanos secos sin azúcar añadida
  • ¼ taza de semillas de girasol o linaza molida
  • ¼ taza de puré de guineo maduro (equivalente a 1 guineo pequeño)
  • ¼ taza de dátiles sin semilla, cortados en trozos pequeños
  • 1 cucharadita de extracto de vainilla
  • 1 pizca de sal GOYA

Procedimiento:

  1. En un recipiente grande, combina la avena, las almendras, las semillas, las pasas (o arándanos) y los dátiles.
  2. En otro tazón, mezcla la mantequilla de almendras, el puré de guineo, la miel (o sirope), el extracto de vainilla y la sal.
  3. Une los ingredientes húmedos con los secos hasta que estén completamente integrados.
  4. Vierte la mezcla en un molde pequeño forrado con papel encerado y presiona firmemente para formar una capa uniforme.
  5. Refrigera durante al menos 30 minutos antes de cortar en 8 barritas.

¡Buen provecho! Busca esta y otras recetas en goyapr.com

Síguenos: