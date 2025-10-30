Barreto El Show lanza sencillo navideño

SAN JUAN – El intérprete, fundador y director musical del concepto Barreto El Show, Josué Barreto, presentó un nuevo sencillo navideño, cuyo arreglo musical es dinámico, alegre y bailable.

El nuevo tema, “La Plena Que Hago Yo”, es una fusión percusiva única. La canción fusiona la plena en su esencia con instrumentos y ritmos no tradicionales, jamás usados en este género, creando un nuevo sonido e innovando como el artista acostumbra a hacer. El pandero, la tambora, la batería urbana con la soca y un estilo pop en los metales logran un sabor que invita a parrandear, bailar y cantar en esta Navidad.

Según se especificó, en los últimos meses, la carrera artística de Barreto ha tomado un giro internacional, abriendo mercados importantes como Honduras, Panamá, República Dominicana y las ciudades latinas de los Estados Unidos.

Su pasado tema navideño junto a Los Hermanos Rosario titulado “Traemos Alegría” ocupó importantes lugares en las listas de difusión radial a nivel mundial.

“La Plena Que Hago Yo” ya está disponible en todas las plataformas digitales y está listo para descargarlo. Para más detalles, pueden seguir a Barreto en todas sus redes sociales como @barretoelshow.