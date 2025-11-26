Balneario Seven Seas cuenta con nuevo sistema de pago en el estacionamiento

FAJARDO – Llegar al balneario Seven Seas, en Fajardo, ahora será un proceso más sencillo como resultado del nuevo sistema automático de pago en el estacionamiento del área natural, anunció el alcalde José Aníbal “Joey” Meléndez Méndez. El mecanismo, ya en funcionamiento, sustituye por completo el proceso manual que operó durante años y permite una entrada y salida más fluida de los visitantes.

“El sistema automático cambia por completo la experiencia al llegar a Seven Seas. El visitante toma su boleto en la máquina de entrada y puede pagar en el momento o antes de salir, lo que agiliza todo el proceso. El código QR del recibo también puede fotografiarse y presentarse desde el teléfono; así se evita cualquier contratiempo si el papel se pierde. Esta flexibilidad reduce el tiempo de espera en los portones y mantiene un flujo constante de vehículos. Además, contar con varias formas de pago y con personal disponible en la oficina nos permite atender situaciones con rapidez y mantener una operación ordenada. Este modelo asegura un recaudo estable para el mantenimiento del balneario y nos ayuda a sostener servicios que reciben miles de personas cada mes”, explicó el ejecutivo municipal.

El nuevo sistema funciona de forma sencilla. Al llegar, cada conductor toma un recibo en la máquina de entrada. El usuario puede optar por pagar inmediatamente, lo que facilita una salida rápida al finalizar su visita, o puede hacerlo antes de abandonar el estacionamiento. La estructura incluye máquinas de cobro, además de personal asignado para atender cualquier situación.

“En Fajardo seguimos desarrollando iniciativas que mejoren la experiencia de quienes nos visitan. Seven Seas es una de las atracciones más importantes del municipio y buscamos que cada visitante llegue con facilidad, disfrute de las instalaciones y tenga un servicio confiable. La modernización del estacionamiento es parte de un plan municipal para optimizar los sistemas que ya tenemos y preparar el balneario para recibir un mayor volumen de público durante todo el año. Estamos evaluando otros ajustes operacionales y de infraestructura que apoyen el crecimiento del turismo y generen más actividad económica para nuestra gente”, sostuvo Meléndez Méndez.

El estacionamiento tiene 580 espacios disponibles y opera los siete días de la semana en horario de 7:00 a.m. a 5:00 p.m. La tarifa diaria se mantiene fija en $5 desde mayo de 2023, cuando el municipio asumió la administración del balneario. Ese costo se conserva sin cambios con la transición al sistema automático.

Se especificó que los visitantes pueden pagar en efectivo o con tarjeta. El sistema acepta ambas formas de pago, tanto en la máquina automática como en la oficina. Esta flexibilidad forma parte de los ajustes realizados para atender el volumen de visitantes que recibe Seven Seas durante todo el año.