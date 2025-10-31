Bajo investigación accidente de camión donde empleados de la AAA resultaron lesionados

CAGUAS – Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Caguas, se encuentran investigando un accidente con objeto fijo ocurrido la tarde de hoy, en el kilómetro 37.4 del expreso PR-52, en dirección de Cayey hacía Caguas, jurisdicción de Cayey.

Al momento se informa que mientras dos hombres empleados de la Autoridad de Acueductos y Alcantarillados transitaban por el lugar en un camión de plataforma marca International, en circunstancias que se encuentran bajo investigación, a llegar a dicho kilómetro, el conductor perdió el control del mismo, salió de la vía de rodaje e impactó la valla de seguridad central.

Debido al impacto, el conductor de 50 años quedó pillado en el interior, siendo rescatado por personal de voluntarios rescatistas de Caguas y posteriormente ambos fueron trasportados al hospital Menonita de Cayey en condición estable.