Bacalao a la mediterránea

Acela Soler Estarlich

Este bacalao al horno con papas, cebolla y pimiento rojo es uno de esos platos que convertirás en uno habitual de casa.

Inspirado en la cocina mediterránea, este plato combina la suavidad del bacalao con la dulzura del pimiento asado y el aroma de las hierbas. Ideal para una comida de domingo, pero tan fácil que se disfruta cualquier día de la semana.

Si buscas un plato que luzca tanto como sabe, esta receta es la prueba de que la cocina tradicional sigue siendo el secreto mejor guardado para conquistar paladares y para mantener una alimentación saludable.

Si no te gusta el bacalao, puedes sustituirlo por cualquier pescado blanco que te guste y seguir la receta.

Ingredientes

Para 2 personas

4 lomos de bacalao desalado (podemos utilizar otro tipo de pescado blanco)

4 papas medianas

1 cebolla blanca grande

1 pimiento rojo

6 dientes de ajo

¼ de taza de aceitunas negras sin hueso

1 cucharadita de pimentón dulce (paprika)

Romero y tomillo al gusto (puede ser fresco o seco)

Aceite de oliva

Sal y pimienta al gusto

Preparación

Empezamos preparando las papas, las pelamos y cortamos en rodajas. Coloca las papas en una bandeja de horno con aceite de oliva, sal, pimienta, romero, tomillo y reparte los dientes de ajo. Mezcla bien y hornea a 35 grados durante 20 minutos, hasta que empiecen a dorarse. Cortamos la cebolla en juliana y, en una sartén con un chorrito de aceite, la cocinamos a fuego lento hasta que esté transparente. Añadimos el pimiento rojo cortado en tiras a las cebollas y rehogamos todo junto durante 5-8 minutos, hasta que el pimiento esté tierno. Sacamos la bandeja de las papas del horno y añadimos encima la mezcla de cebolla y pimiento, distribuyéndola uniformemente. Colocamos los lomos de bacalao encima, con la piel hacia abajo y espolvoreamos con pimentón dulce. Reparte por encima las aceitunas negras y un chorrito de aceite de oliva. Volvemos a poner la bandeja en el horno todo junto a 350 grados durante 15-18 minutos, dependiendo del grosor del bacalao.

Este plato lo podemos servir colocando cada lomo de bacalao sobre una base de papas con el sofrito de cebolla y pimiento por encima y podemos acompañarlo de unos tostones y a disfrutar.

¡Buen provecho!

Cocina con Acela es un proyecto culinario que ofrece clases y eventos para aprender a preparar deliciosos platos de la cocina tradicional valenciana y mediterránea.

Para información de recetas y clases, me encuentras en Instagram y Facebook por Cocina Con Acela.