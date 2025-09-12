AVP actualiza fecha de cierre para Covid Renta

SAN JUAN – El administrador de Vivienda Pública, Juan A. Rosario Hernández, informó la actualización de la fecha de cierre para el Programa de Asistencia para Renta, conocido como Covid Renta, que ha beneficiado a miles de Familias en Puerto Rico.

“Durante las pasadas semanas, hemos recibido hasta 120 solicitudes diarias y nuestra prioridad es atender cada una de ellas, para que el balance disponible de $1.8 millones, sea utilizado por estas familias puertorriqueñas en necesidad. Según las proyecciones y con la meta de atender cada solicitud, informamos que la fecha de cierre para recibir solicitudes será el miércoles, 17 de septiembre de 2025”, detalló el funcionario.

Rosario Hernández explicó que, aunque la fecha de cierre inicialmente era el 30 de septiembre, debido a la cantidad de solicitudes, fue necesario realizar un reajuste para atender los casos que pueden cubrirse con la cantidad de fondos disponibles. Una vez cierre el periodo de solicitudes, la Administración de Vivienda Pública tendrá hasta el fin del mes para someter toda la documentación en la plataforma correspondiente. De otra parte, la agencia tiene hasta final del año para completar el desembolso de los fondos.

“Desde el mes de abril hasta el día de hoy, 4,112 familias se han beneficiado de esta ayuda para el pago de renta y servicios esenciales de agua y luz. Es importante recordar, que estos fondos estaban en peligro de perderse si no eran utilizados antes del mes de septiembre y que el programa contaba con una lista de espera de cientos de personas, que ya fueron atendidas en su totalidad, según la política pública de la gobernadora Jenniffer González Colón”, expresó el Administrador.

Rosario Hernández añadió que, desde que comenzó el programa en el año 2020, se han desembolsado sobre $370 millones para el pago de deuda por concepto de renta, agua y energía eléctrica.