septiembre 08, 2025

Aviso de inundaciones repentinas para el área metropolitana

(Foto/Suministrada)
SAN JUAN – El Servicio Nacional de Meteorología (SNM) en San Juan emitió en la tarde del martes un aviso de inundaciones repentinas para los municipios de Bayamón, Cataño, Guaynabo, San Juan y Toa Baja, debido a los fuertes aguaceros y tronadas que han provocado acumulaciones significativas de lluvia.

De acuerdo con el informe, hasta 2 pulgadas de lluvia se habían registrado en la zona, y se esperan acumulaciones adicionales de entre 1 y 2 pulgadas. El SNM advirtió que ya se reportan o se anticipan inundaciones súbitas en áreas urbanas, riachuelos y quebradas, así como en carreteras y zonas de pobre drenaje.

El aviso estará en vigor hasta las 4:15 de la tarde de hoy. Las autoridades advirtieron que la situación podría causar condiciones peligrosas en carreteras, autopistas y pasos bajos, por lo que exhortaron a la ciudadanía a no intentar cruzar áreas inundadas.

El SNM recordó que la mayoría de las muertes por inundaciones ocurren en vehículos e instó a reportar incidentes de inundaciones a los servicios de emergencia locales para que la información sea canalizada a la agencia meteorológica.

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

