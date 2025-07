Avatar: Fire & Ash presenta su impresionante tráiler oficial

Por Mark Nieves de Cine Geek (cinegeek.net)

James Cameron ha revelado el esperado primer tráiler de Avatar: Fire & Ash, la tercera entrega de su épica saga ambientada en Pandora. El avance, que inicialmente fue exclusivo en cines antes de Fantastic Four: First Steps, ya está disponible en línea, causando gran impacto entre fanáticos y críticos.

Regreso a Pandora con nuevas amenazas

El tráiler nos transporta nuevamente a Pandora, donde Jake Sully (Sam Worthington), Neytiri (Zoe Saldaña) y su familia enfrentan una nueva amenaza: los Ash People (Pueblo de las Cenizas), una tribu Na’vi que domina el fuego. También se presenta a los Wind Traders (Comerciantes del Viento), otra tribu inédita en la franquicia.

Entre las escenas más impactantes, destacan intensas batallas aéreas sobre volcanes activos, duelos físicos y una sensación constante de peligro. El coronel Miles Quaritch (Stephen Lang), ahora con un diseño de guerra renovado, parece haber formado una alianza con los Ash People.

Varang: una nueva villana se impone

Oona Chaplin debuta como Varang, líder de los Ash People. En el tráiler, se muestra a Kiri (Sigourney Weaver) siendo capturada, mientras Varang le dice: “Tu diosa no tiene dominio aquí”. Este momento sugiere un nuevo conflicto espiritual dentro de Pandora, y un giro en la narrativa respecto al poder de Eywa.

Jake también es capturado y exhibido ante las fuerzas humanas que aún ocupan Pandora. La presión sobre su familia aumenta, mientras que Spider (Jack Champion) parece correr peligro en varias escenas.

Opiniones tras el tráiler

Las reacciones no se hicieron esperar. Un fan dijo que el tráiler contiene “algunas de las imágenes más hermosas del año”. Otro crítico comentó: “Comenzó como más de lo mismo y terminó con ‘otro billón para James Cameron’”. La mayoría coincide en que Fire & Ash podría convertirse en la película más importante del 2025.

Lo que sabemos hasta ahora

La sinopsis oficial detalla que la familia de Jake y Neytiri lucha por sobrellevar el dolor tras la muerte de Neteyam. Este duelo los lleva a confrontar a los Ash People y a enfrentarse con dilemas morales más complejos.

Aunque aún no se ha revelado la duración exacta, Cameron adelantó que será “un poco más larga” que The Way of Water, que duró 3 horas y 12 minutos. El director explicó que decidieron dividir parte del contenido para profundizar en los personajes y darles más espacio emocional.

El futuro de Avatar

Fire & Ash se estrenará el 19 de diciembre de 2025, y forma parte de una saga de cinco películas. Avatar 4 llegará en 2029 y Avatar 5 en 2031. Cameron ha confirmado que dirigirá todas las entregas. Además, planea retomar proyectos fuera del universo Avatar, como una adaptación de los libros sobre Hiroshima del autor Charles Pellegrino.

Trailer: