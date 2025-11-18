Avanza construcción del primer dormitorio para mujeres policías en Culebra

CULEBRA – El director ejecutivo de la Autoridad de Edificios Públicos (AEP), Félix Lasselle Toro y el superintendente de la Policía, Joseph González realizaron, junto a la gobernadora Jenniffer González Colón una inspección a los trabajos de construcción del edificio que albergará el nuevo dormitorio para agentes de la Policía Estatal destacados en la isla municipio de Culebra.

“Cuando entramos a dirigir la Autoridad de Edificios Públicos, nuestra gobernadora, Jenniffer González Colón, nos dio la encomienda de agilizar todo trámite en proyectos de construcción. Uno de esos, fue la construcción de un moderno edificio de dormitorio, el primero en la historia de Culebra que tendrá espacio para mujeres agentes del orden público. Este pasado lunes visitamos, junto a la Gobernadora y el alcalde, Ediberto ‘Junito’ Romero, esta instalación para verificar el estado de los trabajos con el objetivo de promover su terminación a la mayor brevedad posible”, comentó el director ejecutivo de la AEP, mediante declaraciones escritas.

La inversión total para este proyecto asciende a $1,738,528.00, todos fondos estatales de AEP. La empresa MFS Construction LLC. se encuentra encargada de la obra.

“Este es uno de los trabajos más importantes que hemos realizado en la isla municipio de Culebra. Los trabajos comenzaron el pasado 10 de marzo de 2025 y la fecha de culminación está pautada para junio del próximo año. Es importante destacar que la obra generó unos 15 empleos directos y otros de manera indirecta, inyectando, así, recursos a la economía culebrense”, agregó Lassalle Toro.

La nueva instalación, ubicada en la carretera estatal PR-998, en el barrio Fulladosa, contará con capacidad para albergar hasta unos 27 policías, en una estructura de dos pisos. El primer nivel tendrá capacidad para unas 11 literas, que suman 22 camas, todas para agentes varones. También se ubicará una sala de descanso, zona de comedor y cocina, así como modernos baños con duchas, casilleros y área de lavandería. Mientras que el segundo piso albergará 5 camas literas para agentes femeninos.

De igual manera, el edificio tendrá capacidad para unos 14 espacios de estacionamientos regulares y 2 de impedidos, con una red de aceras de acceso.