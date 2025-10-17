viernes

octubre 17, 2025

Autoridades reportan a adolescente de 17 años desaparecida en Humacao

Tanaymi Beatriz Rodríguez Ramos (Foto/Suministrada)
HUMACAO – Agentes de la Policía de Puerto Rico, adscritos a la División de Personas Desaparecidas del C.I.C. de Humacao buscan dar con el paradero de una adolescente que desapareció el 10 de octubre de 2025 fuera de las instalaciones del Hogar New Beginning, en Humacao.

Tanaymi Beatriz Rodríguez Ramos, de 17 años, fue reportada desaparecida por una trabajadora social del Departamento de Familia y descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos marrones, 5 pies, 3 pulgadas de estatura y 140 libras de peso.

Al momento de su desaparición vestía conjunto de sudadera (jogger) color gris.

Si usted conoce el paradero de esta persona, comuníquese con la LÍNEA CONFIDENCIAL del Negociado de la Policía al (787)343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al (787)793-1234 ext. 2464 o 2463.

 

