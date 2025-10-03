SAN JUAN – En la madrugada de hoy, aproximadamente a la 1:50 a.m., individuos a bordo de varias motoras efectuaron disparos desde el exterior hacia los predios del Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot.

No se reportaron personas heridas. Los daños identificados se concentran en áreas exteriores, incluyendo cristales y superficies estructurales.

La Policía de Puerto Rico asumió de inmediato la investigación, mantiene control de la escena y continúa con el proceso de inspección y recopilación de evidencia. Hasta que las autoridades concluyan estas gestiones, el acceso al interior del recinto permanecerá restringido.

La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones de Puerto Rico y el operador del Coliseo, ASM Global, colaboran activamente con las autoridades y se encuentran realizando una evaluación técnica de las instalaciones para precisar el alcance de los daños sufridos por la estructura y definir los próximos pasos operacionales y de seguridad.

“Nuestra prioridad es garantizar la seguridad de todos los visitantes, artistas, deportistas y personal que entran y confían en nuestros recintos. Trabajamos mano a mano con las agencias de ley y orden y con nuestro operador, ASM Global, para reforzar las medidas correspondientes, confirmando que cada evento se lleve a cabo en un ambiente controlado y seguro”, expresó la directora ejecutiva de la Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones, licenciada Verónica Ferraiuoli Hornedo.

La Autoridad del Distrito del Centro de Convenciones y ASM Global están fortaleciendo sus medidas de seguridad y revisando los protocolos operacionales de cara a los próximos eventos, reafirmando el compromiso de salvaguardar el bienestar de visitantes, artistas, deportistas empleados, suplidores y demás visitantes al llamado “Choliseo”.

Continuó diciendo que ofrecerán información oficial y confirmada a medida que avance la investigación y se determinen los próximos pasos relacionados con la operación del recinto.