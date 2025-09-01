Autoridades intervienen con sujeto herido de bala y arma en Loíza

LOÍZA – Las autoridades intervinieron a eso de las 12:10 de la madrugada del lunes con un joven herido de bala que estaba armado, en la carretera PR-187, en dirección hacia Piñones, Loíza.

Según el reporte de la Policía, los agentes patrullaban la zona, cuando escucharon varios disparos en el lugar. Los uniformados, vieron varios motociclistas que se encontraban en la vía. Uno de ellos hizo un aceleramiento indebido, perdió el control y dominio del manubrio, y cayó al pavimento.

Los policías realizaron gestiones para brindarle los primeros auxilios y se dieron cuenta que tenía varias heridas de bala en su cuerpo y que portaba un arma de fuego sin licencia.

El joven fue transportado a la sala de emergencias de un hospital.

Al sujeto se le ocupó una pistola Glock modelo 27, calibre punto 40, de color negro, un abastecedor con 15 municiones y la motora marca Italika modelo Tan 200, de color rojo y negro del año 2025.

Los agentes Alberto Reyes Torres y Blanca Carrasquillo Santiago investigan.