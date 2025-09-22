SAN JUAN – El secretario del Departamento de Agricultura Josué Rivera anunció el sábado los nuevos precios de la leche fresca y leche UHT en todos sus niveles, a partir del 25 de septiembre de 2025.

Según la Orden Administrativa 2025-19, el cuartillo de 32 onzas baja un centavo (de $1.98 a $1.97); el medio galón (64 onzas) se mantiene igual (a $3.97); el galón (120 onzas) aumenta 12 centavos (de $6.97 a $7.09) y la leche UHT aumenta 9 centavos (de $2.09 a $2.18).

“La Oficina Reglamentadora de la Industria Lechera (ORIL) ha revisado minuciosamente la cadena de costos y la distribución de márgenes en todos los niveles de la industria, con el objetivo de asegurar una compensación justa para los ganaderos y elaboradores, sin provocar aumentos sustanciales en el precio final al consumidor. En consecuencia, ciertos envases de leche fresca no experimentarán cambios en su precio, y en otros se han implementado ajustes mínimos cuidadosamente balanceados”, dijo el secretario en declaraciones escritas.

“La ORIL llevó a cabo vistas públicas y un estudio económico exhaustivo, cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos por la Ley Núm. 34 de 1957, y reafirmando el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con la transparencia, la equidad y el desarrollo agrícola sostenible. Este es un ejemplo claro de política pública con sentido social. Se nos encomendó proteger al consumidor en cada paso, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, concluyó el secretario.