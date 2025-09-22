lunes

septiembre 22, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Aumentará 12 centavos a partir del jueves el galón de leche fresca

(Foto/Archivo)
  • Visitas: 426

SAN JUAN – El secretario del Departamento de Agricultura Josué Rivera anunció el sábado los nuevos precios de la leche fresca y leche UHT en todos sus niveles, a partir del 25 de septiembre de 2025.

Según la Orden Administrativa 2025-19, el cuartillo de 32 onzas baja un centavo (de $1.98 a $1.97); el medio galón (64 onzas) se mantiene igual (a $3.97); el galón (120 onzas) aumenta 12 centavos (de $6.97 a $7.09) y la leche UHT aumenta 9 centavos (de $2.09 a $2.18).

“La Oficina Reglamentadora de la Industria Lechera (ORIL) ha revisado minuciosamente la cadena de costos y la distribución de márgenes en todos los niveles de la industria, con el objetivo de asegurar una compensación justa para los ganaderos y elaboradores, sin provocar aumentos sustanciales en el precio final al consumidor. En consecuencia, ciertos envases de leche fresca no experimentarán cambios en su precio, y en otros se han implementado ajustes mínimos cuidadosamente balanceados”, dijo el secretario en declaraciones escritas.

“La ORIL llevó a cabo vistas públicas y un estudio económico exhaustivo, cumpliendo con todos los requisitos legales establecidos por la Ley Núm. 34 de 1957, y reafirmando el compromiso del Gobierno de Puerto Rico con la transparencia, la equidad y el desarrollo agrícola sostenible. Este es un ejemplo claro de política pública con sentido social. Se nos encomendó proteger al consumidor en cada paso, y eso es exactamente lo que estamos haciendo”, concluyó el secretario.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 634

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
252

¿Los niños deben usar celulares antes de los 10 años?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: