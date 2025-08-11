Aumenta el margen prestatario en Loíza: de $0, ahora supera los $6 millones, según la AAFAF

LOÍZA – La alcaldesa de Loíza, Julia Nazario Fuentes, informó los resultados de años de intensa labor administrativa con relación a la situación fiscal del Municipio, que ya cuenta con $6.4 millones en margen prestatario, tal como lo certifica la Autoridad de Asesoría Financiera y Agencia Fiscal de Puerto Rico (AAFAF).

“A veces pensamos que los logros solo son tangibles, los que pueden verse físicamente, pero hay logros que se han construido con una sana administración”, señaló la alcaldesa, recordando que cuando llegó a la poltrona municipal en el 2017, el margen prestatario del Municipio de Loíza era de $0. En el 2019, logramos ubicar a nuestro municipio en $3.7 millones, de los que tomamos $2.2 millones para renovar la flota vehicular de servicios, y ya se han pagado 4 años. Nos restan otros tres años”, detalló la alcaldesa.

Nazario Fuentes expuso que esta pasada semana solicitó a la AAFAF una certificación actualizada del margen prestatario del Municipio de Loíza “y hoy estamos en una mejor posición: $2,335,000 para compra de equipo para servicios a la ciudadanía y $4,183,000 para el desarrollo de obras permanentes.

“Cómo ven, tras un desastre administrativo, llegamos para organizar, inspirar y juntos avanzar. El trabajo en conjunto con la Legislatura Municipal de Loíza y los funcionarios de información y apoyo ha sido fundamental”, añadió Nazario Fuentes. En el pasado mes de marzo, se confirmó que una de las misiones más importantes de la administración municipal, la reducción del déficit, continúa su curso. “Este logro, nos invita a seguir siendo prudentes en la toma de decisiones”.

En el Mensaje de Presupuesto presentado ante la Legislatura Municipal, se reveló que para el año 2017, el déficit heredado fue de $10.7 millones y ha ido bajando a $9.9 en el 2018, con una gran labor para el año siguiente, cuando se fijó en $5.2 millones. “Ya para el 2023 fue de $1 millón, y ahora estamos en poco más de $900,000. Esto se ha logrado sin dejar de cumplir con nuestras obligaciones”, finalizó la alcaldesa.