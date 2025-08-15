viernes

agosto 15, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

ATI destaca crecimiento histórico en rutas hacia islas municipios

Ferry de Vieques y Culebra. (Foto/Toma de Pantalla)
  • Visitas: 27

NORESTE – La Autoridad de Transporte Integrado y Puerto Rico Ferry informaron que durante el primer semestre de 2025, el servicio marítimo que conecta Ceiba con las islas municipio de Vieques y Culebra transportó cerca de 720,000 pasajeros, lo que representa el mayor volumen dentro del sistema de la Autoridad de Transporte Integrado (ATI) y Puerto Rico Ferry.

Este flujo refleja un crecimiento interanual del 14 %, consolidando la importancia de estas rutas para residentes y visitantes.

El sistema mantuvo una puntualidad del 97 %, con más de 11,400 viajes realizados entre enero y junio, lo que garantiza un servicio confiable hacia las comunidades isleñas.

