Atacan a tiros vehículo y residencia en Loíza

LOÍZA – La Policía investiga el viernes un tiroteo en las Parcelas Suárez de Loíza, donde un vehículo y una residencia resultaron con múltiples impactos de bala mientras cuatro personas dormían en su interior, sin que se reportaran heridos.

Según detalló la Uniformada, en la escena se localizó un Ford EcoSport, blanco del 2018, con impactos en el bonete y el cristal delantero. La residencia, de dos pisos, también presentó daños por proyectiles en varias áreas de su estructura.

Agentes de la División de Servicios Técnicos ocuparon 28 casquillos de calibre 9 milímetros y documentaron la escena con 92 fotos, mientras la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina asumió la pesquisa.

La Policía precisó que al momento se desconocen las circunstancias del ataque, mientras la agente Ivette de Jesús, del Precinto de Loíza, coordinó la intervención del CIC.