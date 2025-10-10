viernes

octubre 10, 2025

ACT anuncia cierre parcial en la PR-30 en Humacao este fin de semana

(Foto/Suministrada)
HUMACAO – La Autoridad de Carreteras y Transportación informó el viernes que realizará trabajos de depósito de hormigón en el puente de la PR-30, entre los kilómetros 25.72 y 25.66, desde el sábado 11 hasta el domingo 12 de octubre.

Las labores comenzarán el sábado a las 5:00 de la mañana y concluirán el domingo al mediodía. Los trabajos conllevarán el cierre parcial de la vía en el kilómetro 26.0 en dirección de Humacao hacia Las Piedras, según la corporación pública.

Los conductores que viajen en esa dirección deberán reducir la velocidad y utilizar los carriles disponibles o el desvío habilitado durante la obra, de acuerdo con la información provista.

La agencia exhortó a los conductores a utilizar la aplicación Waze para minimizar los retrasos en los tiempos de viaje y recordó la importancia de conducir con precaución dentro de las zonas de construcción.

“Dentro de las zonas de construcción trabajan muchas personas, deben reducir la velocidad, estar atentos a las señales y otros dispositivos para el control del tránsito que se instalarán en el área para la seguridad de los conductores y de los trabajadores”, indicó la ACT en declaraciones escritas.

Los ciudadanos pueden mantenerse informados sobre los proyectos y trabajos a través de las redes sociales Facebook/ACT y X @ACT, según añadió la entidad.

 

