Joyería artesanal con brillo, color y alma puertorriqueña

El amor por las artes y la joyería motivaron a Ashleanny Flores Rivera, con tan solo 16 años, a adentrarse en el mundo del emprendimiento con su marca Ash._.creations. La línea de accesorios confeccionados a mano incluye collares con cadenas en ‘stainless steel’, pantallas, sortijas, pulseras con piedras, entre otros productos.

Esta joven comenzó con el proyecto desde el 2021, cuando apenas tenía 12 años y creaba prendas para desestresarse de las presiones del día a día y encontrar un entretenimiento positivo.

“Desde muy pequeña me han gustado las artes, y siempre me encantó ponerme muchas prendas; es por eso que decidí mezclar mi amor por la joyería con mi pasión por el arte”, comentó Flores.

Luego ese pasatiempo se convirtió en un proyecto con propósito. Según relató la artesana, sus amigas en la escuela siempre quedaban encantadas con sus accesorios y le pedían comprar sus creaciones. De esos pedidos surgió la iniciativa de crear Ash._.creations. En una introspección, la artesana se dijo a sí misma: “Yo puedo hacer de esto algo más… algo más que simplemente desestresarme, puedo hacer que esto sea un negocio para yo llevarle a las personas un rayito de luz”.

Con este pensamiento en mente, la idea de vender las prendas que confecciona se transformó en un proyecto que lleva alegría a otras personas, siendo este uno de sus propósitos principales. “La joyería para mí no es solo prendas, para mí es un toque de alegría”, añadió.

La emprendedora destacó que su marca es única y diferente. “Mis piezas son únicas, me encanta añadir brillo, flores y colores pasteles”, compartió. El estilo exclusivo de la línea refleja el propio estilo de la artesana. La intención, además de reflejar su estilo en las prendas y compartirlo con el mundo, es garantizar calidad y belleza en cada pieza.

“Busco crear prendas que primero me gusten a mí; si hay algo que no considero bonito y de calidad, ¿por qué se lo vendería a mis clientas? Siempre busco vender lo mejor; como si yo misma lo fuera a comprar”, sostuvo.

Además, le gusta resaltar la cultura puertorriqueña en sus creaciones, presentando colores, símbolos y estilos relacionados con Puerto Rico. “Me encanta, a través de lo que es mi negocio, reflejar la cultura puertorriqueña”, afirmó. Entre los productos, también confecciona llaveros con diferentes diseños, estilos exclusivos y algunos inspirados en personajes animados.

Flores mencionó que su “nana” fue la inspiración para desarrollarse en el mundo de la artesanía, pues cuando era pequeña, iba todos los días a su casa y realizaban manualidades juntas.

“Ella me enseñó a expresarme por medio de las manualidades; con ella fue que yo hice mis primeras pulseras”, dijo. La dama que la cuidaba compartió con ella la pasión por crear y la ayudó a desarrollarse en el mundo artesanal. Asimismo, precisó que otra de las personas que la ayuda y motiva es su mamá. “Mi madre me ayuda mucho en mi emprendimiento; ella es quien muchas veces me da consejos para combinar colores”, expresó. De esta inspiración es que surge la creatividad para realizar prendas únicas y diferentes que resaltan en el mercado.

Para adquirir alguna de sus piezas, puedes buscar msha.ke/ash._.creations36.com o visitar su página de Instagram @ash._.creations36.

Galería: