Asesinato en Loíza: Identifican cuerpo encontrado calcinado

LOÍZA – La Policía identificó el cuerpo calcinado encontrado el viernes 14 de noviembre en la carretera PR-951 de Loíza como Luis J. Osorio Matta, de 27 años, quien poseía antecedentes penales por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

Las investigaciones preliminares del CIC de San Juan apuntan a que tanto Osorio Matta como otro individuo fueron secuestrados y tiroteados cuando se dirigían al residencial Vista Hermosa. Un día antes, los agentes hallaron un auto Kia Forte azul con impactos de bala y restos de sangre en Puerto Nuevo.

El caso continúa bajo el análisis de la División de Homicidios de Carolina y la fiscalía.