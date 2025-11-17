martes

noviembre 18, 2025

Subscríbete

Últimas noticias

Últimas noticias

Últimas noticias

Asesinato en Loíza: Identifican cuerpo encontrado calcinado

(Foto/Suministrada)
  • Visitas: 154

LOÍZA – La Policía identificó el cuerpo calcinado encontrado el viernes 14 de noviembre en la carretera PR-951 de Loíza como Luis J. Osorio Matta, de 27 años, quien poseía antecedentes penales por violaciones a la Ley de Sustancias Controladas.

Las investigaciones preliminares del CIC de San Juan apuntan a que tanto Osorio Matta como otro individuo fueron secuestrados y tiroteados cuando se dirigían al residencial Vista Hermosa. Un día antes, los agentes hallaron un auto Kia Forte azul con impactos de bala y restos de sangre en Puerto Nuevo.

El caso continúa bajo el análisis de la División de Homicidios de Carolina y la fiscalía.

Noticias Recientes​

Edición Impresa

Edición 642

Edición Especial

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Noticias

2

3

4

ver más noticias

Boletín de

Noticias

subscríbete

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Encuesta
10

¿Estás de acuerdo que el Senado haya aprobado enmiendas a la Ley de Transparencia y Procedimiento Expedito para el Acceso a la Información Pública?

Boletín de Noticias

Subscríbete para recibir nuestra edición digital

Subscríbete - Presencia General
[icform formid="492" cfid="12135" cid="1359831"]
Logo with stroke
El periódico regional Presencia es el único semanario del noreste de Puerto Rico que cuenta con una distribución gratuita de 75,000 ejemplares. Presencia cubre la zona desde: San Juan, Carolina, Trujillo Alto, Canóvanas, Loíza, Río Grande, Luquillo, Fajardo, Ceiba, Naguabo, Humacao, Caguas, Cataño, Vieques y Culebra.

Misión

Media Kit

Contacto

Síguenos:
Logo-with-stroke.png

Síguenos: