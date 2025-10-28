Asesinan a tres en residencial en Fajardo

FAJARDO – Tres personas fueron asesinadas a eso de las 10:33 de la noche del lunes, en el Residencial Puerto Real, en Fajardo.

Según el reporte de la Policía, se recibió una llamada telefónica a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 sobre disparos. Al llegar los agentes al lugar, encontraron en el área de la cancha los cuerpos baleados de Luis René Gómez Reyes de 24 años de edad, Luis Manuel Robert Ayuso de 29 años de edad y Joselyn Marie Márquez Colón de 27 años, en circunstancias que se encuentran bajo investigación.

Luis René Gómez Reyes, tiene expediente criminal por Ley 54 Violencia Doméstica.

El agente Luis Alejandro Velázquez, adscrito al Cuerpo de investigaciones Criminales Área Fajardo y la fiscal Vanessa Marcano Camiz, investigan.