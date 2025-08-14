Arroz con frijoles al estilo cubano

GOYA

Ingredientes

1 ½ tazas de arroz Canilla dorado

1 lata de habichuelas coloradas pequeñas GOYA (escurrir y reservar el agua)

1 cda. de aceite de oliva extra virgen GOYA

1 sobre de sazón GOYA con culantro y achiote

2 sobres de sazón GOYA regular

1 cdta. de ajo picado GOYA

1 cdta. de sofrito GOYA

2 cdas. de salsa de tomate GOYA

½ cdta. de azúcar

Procedimiento

Caliente el aceite en la olla y agregue el sofrito, salsa de tomate con ajo y sazón. Cocine durante 1 minuto. Mida el agua de los frijoles y agregue agua corriente hasta completar 3½ tazas. Agregue a la cacerola y deje que el agua comience a hervir. Cuando el líquido esté hirviendo, agregue el arroz, los frijoles, la sal y el azúcar; después, revuelva sobre fuego lento durante 20 minutos. Buen provecho.

