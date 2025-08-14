jueves

agosto 14, 2025

Últimas noticias

Últimas noticias

Arroz con frijoles al estilo cubano

(Foto/Suministrada)
  Visitas: 5

GOYA

Ingredientes

  • 1 ½ tazas de arroz Canilla dorado
  • 1 lata de habichuelas coloradas pequeñas GOYA (escurrir y reservar el agua)
  • 1 cda. de aceite de oliva extra virgen GOYA
  • 1 sobre de sazón GOYA con culantro y achiote
  • 2 sobres de sazón GOYA regular
  • 1 cdta. de ajo picado GOYA
  • 1 cdta. de sofrito GOYA
  • 2 cdas. de salsa de tomate GOYA
  • ½ cdta. de azúcar

Procedimiento

  1. Caliente el aceite en la olla y agregue el sofrito, salsa de tomate con ajo y sazón. Cocine durante 1 minuto.
  2. Mida el agua de los frijoles y agregue agua corriente hasta completar 3½ tazas.
  3. Agregue a la cacerola y deje que el agua comience a hervir.
  4. Cuando el líquido esté hirviendo, agregue el arroz, los frijoles, la sal y el azúcar; después, revuelva sobre fuego lento durante 20 minutos. Buen provecho.

Busque esta y otras recetas en goyapr.com

Síguenos: