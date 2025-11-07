Arrestan sujeto en Carolina por violar orden de protección a favor de menor

CAROLINA – La Policía informó el jueves que agentes adscritos a la División de Inteligencia y Arrestos Especiales del área de Caguas diligenciaron una orden de arresto contra José Mestre Rivera, de 27 años y residente en Carolina, por incumplir una orden de protección emitida al amparo de la Ley 148, Ley para la Protección de las Víctimas de Violencia Sexual de Puerto Rico.

Según informaron las autoridades, la orden, con una fianza de 250,000 dólares, fue expedida por la jueza Karina Díaz Pérez. La investigación apunta a que Mestre Rivera realizó llamadas telefónicas y envió mensajes de texto a la madre de la víctima con la intención de negociar el retiro de los cargos en su contra, además de demostrar conocimiento sobre la fecha de la vista final del caso. El arresto se llevó a cabo en el restaurante Bambú Burger en Carolina.

El detenido fue presentado ante la jueza Vanessa Rozo Ortega, del Tribunal de Caguas, quien le realizó las advertencias de ley. Al no prestar la fianza impuesta, fue ingresado en la Institución Correccional 705 de Bayamón en espera de la vista preliminar, pautada para el 14 de noviembre de 2025.

La Uniformada informó que Mestre Rivera ha sido vinculado a investigaciones en distintas regiones por su posible relación con casos de agresión sexual contra menores. Las autoridades exhortaron a cualquier persona que posea información o haya sido víctima de este individuo a comunicarse con el Cuerpo de Investigaciones Criminales de Caguas al 787-744-0322 o de manera confidencial al 787-343-2020.

El diligenciamiento estuvo a cargo del agente Edwin De Jesús Ramos, bajo la supervisión de la sargento Marie Tere Rivera y en coordinación con el teniente Rafael Rodríguez Otero.